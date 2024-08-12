В Сумской области супруги отравились грибами

В Сумской области мужчина и женщина отравились грибами. Об этом сообщает Сумской областной центр контроля и профилактики болезней, передает УНН.

"Как выяснилось, пострадавшие 33 - летний мужчина и 33 летняя женщина жители Глуховской городской территориальной общины на собственном дворе собрали ненастоящие дождевики, которые относятся к несъедобным ядовитым грибам. Кроме того, технология приготовления блюд из грибов также требует особого подхода, а в данном случае грибы были только жареные. Благодаря усилиям медиков Глуховской больницы худшего смогли избежать и состояние больных улучшается. Больные находятся", - говорится в сообщении.

Сообщается, что причина отравлений грибами это - неосторожное, безопасное, пренебрежительное отношение к сбору грибов, не соблюдение технологии приготовления грибов.

Симптомы отравления грибами:

тошнота,

рвота,

боль в животе,

усиленное потоотделение,

снижение артериального давления,

судороги,

непроизвольное мочеиспускание,

проносы,

развитие симптомов сердечно-сосудистой недостаточности.

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Чтобы предотвратить отравление грибами нужно придерживаться следующих требований:

1. Не надо собирать грибы:

если не уверены, что знаете их - какими бы аппетитными они ни казались;

вблизи транспортных магистралей, на промышленных пустырях, бывших свалках, в химически и радиационно опасных зонах;

неизвестные грибы;

с поврежденной ножкой, старые, дряблые, червивые или ослизлые;

пластинчатые грибы, поскольку ядовитые грибы маскируются под них.

2. Покупайте грибы только в отведенных для их продажи местах (магазинах, теплицах, специализированных киосках), особенно избегайте стихийных рынков.

3. Не пробуйте сырые грибы на вкус.

4. Еще раз проверьте дома грибы. Все сомнительные - выбрасывайте. Нижнюю часть ножки гриба, загрязненную почвой - выбрасывайте. Грибы промойте, у маслят и мокрух снимите со шляпки скользкую пленку.

5. Грибы подлежат кулинарной обработке в день сбора, иначе в них образуется трупный яд. При обработке кипятите грибы 7-10 минут в воде, после чего отвар слейте. Только тогда грибы можно варить или жарить.

6. Не угощайте ни в коем случае грибами детей, пожилых людей и беременных женщин.

7. Придерживайтесь правил консервирования грибов. Неправильно приготовленные консервированные грибы могут вызвать очень тяжелое заболевание - ботулизм. Грибы, которые долго хранились, обязательно прокипятите 10-15 минут.

"Во всех случаях отравления грибами надо немедленно обратиться за медицинской помощью", - отмечается в сообщении.