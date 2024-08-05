В Черкассах произошла вспышка острой кишечной инфекции после употребления суши в заведении питания. 8 человек, включая 3 детей, госпитализированы, сообщил в понедельник Черкасский областной центр контроля и профилактики болезней, пишет УНН.

Детали

"Восемь человек заболели из-за вспышки острой кишечной инфекции в одном из заведений питания Черкасс. Заболевшие связывают свое отравление с употреблением суши, которые ели накануне", - сообщили в учреждении в Facebook.

Для выяснения причин и обстоятельств возникновения вспышки специалисты, как указано, "проводят эпидемиологическое расследование с комплексом соответствующих лабораторно-инструментальных исследований".

"Сейчас 8 заболевших, среди которых 3 детей, госпитализированы в инфекционную больницу и получают необходимую медицинскую помощь. Общее состояние пациентов - средней тяжести. Предварительный диагноз - бактериальная кишечная инфекция", - указали в учреждении.

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