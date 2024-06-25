На сегодня в Запорожской области зарегистрировано 8 человек, в том числе один ребенок, с признаками кишечных инфекций.

Пишет УНН с ссылкой на Запорожский областной центр контроля и профилактики болезней.

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Вспышка острой кишечной инфекции в Запорожской области: всего за период вспышки с 22.05.2024 по 08.06.2024 пострадали 8 человек, в т. ч. один ребенок. Отмечается, что путь передачи инфекции – пищевой. Вероятная причина передачи заболевания-суши, приобретенные в заведении общественного питания.

В ведомстве отметили, что возникновению вспышки способствовало то, что к работе допускался персонал без результатов медицинских осмотров, в т. ч. лабораторных обследований.

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