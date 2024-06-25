На Запоріжжі зареєстровано харчове отруєння після вживання суші
Київ • УНН
У Запоріжжі 8 осіб, у тому числі одна дитина, постраждали від харчового отруєння після вживання суші.
На сьогодні в Запорізькій області зареєстровано 8 людей, в тому числі одна дитина, з ознаками кишкових інфекцій.
Пише УНН із посиланням на Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Деталі
Спалах гострої кишкової інфекції у Запорізькій області: всього за період спалаху з 22.05.2024 по 08.06.2024 постраждали 8 людей, у т.ч. одна дитина. Зазначається, що шлях передачі інфекції – харчовий. Ймовірна причина передачі захворювання – суші, придбані в закладі громадського харчування.
У відомстві зауважили, що виникненню спалаху сприяло те, що до роботи допускався персонал без результатів медичних оглядів, у т.ч. лабораторних обстежень.
У Києві стався спалах гострої кишкової інфекції: всі хворі - діти17.06.24, 20:10 • 51116 переглядiв