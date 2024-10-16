На Миколаївщині родина отруїлася грибами
Київ • УНН
У Миколаївській області троє дорослих потрапили до лікарні з ознаками отруєння грибами. Постраждалі збирали гриби в лісі та вживали їх в їжу, їх стан оцінюється як важкий та середньої важкості.
У Миколаївській області родина отруїлась грибами, повідомили у ГУ ДСНС в області у середу, пише УНН.
Деталі
15 жовтня до рятувальників надійшло повідомлення про те, що до Первомайської центральної міської багатопрофільної лікарні доставлені троє дорослих 1964, 1968 та 1990 років народження з ознаками отруєння.
"З'ясувалось, що родина збирала гриби в лісі та потім вживала їх в їжу. Вже за день усім стало погано та вони звернулись за медичною допомогою. Попередній діагноз постраждалих - отруєння дикорослими грибами. Їх стан оцінюється як важкий та середньої важкості", - повідомили у ГУ ДСНС у Facebook.
У Сумській області подружжя отруїлося грибами12.08.24, 16:17 • 21936 переглядiв