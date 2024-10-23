Акции McDonald's показали падение на 9% на фоне вспышки кишечной палочки в США
Киев • УНН
Центры контроля заболеваний США расследуют вспышку E. coli, связанную с гамбургерами Quarter Pounder. Зарегистрировано 49 случаев заболевания, 1 смерть. McDonald's временно изъял бургеры из меню в пострадавших регионах.
Акции McDonald's показали падение на 9% после сообщений о вспышке кишечной палочки в США, пишет УНН со ссылкой на MarketWatch.
Детали
Вечером во вторник Центры по контролю и профилактике заболеваний США заявили, что расследуют вспышку кишечной палочки E. coli, которую связывают с гамбургерами McDonald's Quarter Pounder. Из-за вспышки один человек погиб и 10 человек были госпитализированы в 10 штатах, пишет издание.
"После первоначального падения более чем на 9% после закрытия акции McDonald's завершили расширенную сессию снижением на 5,8%", - пишет издание.
"Большинство больных сообщают о том, что едят гамбургеры Quarter Pounder из McDonald's, и исследователи быстро работают над подтверждением того, какой именно пищевой ингредиент заражен", - сообщили в CDC.
Зарегистрировано не менее 49 случаев заболеваний, преимущественно в Колорадо и Небраске, указали в CDC.
В своем заявлении McDonald's сообщил, что первоначальные результаты указывают на возможную связь с нарезанным луком, который используется в Quarter Pounder и закуплен у одного поставщика, который обслуживает три дистрибьюторских центра.
Компания не назвала ни поставщика, ни дистрибьюторские центры. Сеть заявила, что просит местные рестораны убрать этот продукт из своих поставок.
Компания заявила, что "из соображений предосторожности" она временно изъяла бургеры Quarter Pounder из ресторанов в пострадавшем районе, который включает Колорадо, Канзас, Юту и Вайоминг, а также части Айдахо, Айовы, Миссури, Монтаны, Небраски, Невады, Нью-Мексико и Оклахомы.
"Мы работаем в тесном партнерстве с нашими поставщиками, чтобы пополнить запасы для Quarter Pounder в ближайшие недели", при этом сроки будут меняться в зависимости от местных рынков, заявила компания.
"Мы продолжим работать с Центрами по контролю и профилактике заболеваний и обязуемся предоставлять своевременные обновления по мере восстановления нашего полного меню", - заявили в компании.
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