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Лижник загинув у лавині в горах у США

Лижник загинув у лавині в горах у США

Київ • УНН

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48-річний чоловік з Кетчума, штат Айдахо, лікар Терренс "Террі" О'Коннор, загинув під час катання на лижах з напарником на піку Дональдсон в хребті Лост-Рівер, потрапивши під лавину.

Чоловік загинув внаслідок сходження лавини в п'ятницю, коли катався на лижах в Айдахо у США, з посиланням на місцеву владу повідомляє Fox News, пише УНН.

Деталі

За словами офіційних осіб, житель Кетчаму, штат Айдахо, лікар Терренс "Террі" О'Коннор був ідентифікований як єдина жертва лавини. Офіс коронера округу Кастер підтвердив смерть Fox News у неділю увечері.

За даними влади, 48-річний чоловік катався на лижах із ще однією людиною на піку Дональдсон на хребті Лост-Рівер, коли випадково спровокувалася лавина.

У повідомленні додано, що партнер О'Коннора по лижах швидко витяг його зі снігу та повідомив владі. 

Двоє лижників загинули під час лавини у горах в США, один врятований10.05.24, 08:29 • 31117 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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