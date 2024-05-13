Лыжник погиб в лавине в горах в США

Мужчина погиб в результате схождения лавины в пятницу, когда катался на лыжах в Айдахо в США, со ссылкой на местные власти сообщает Fox News, пишет УНН.

Детали

По словам официальных лиц, житель Кетчама, штат Айдахо, врач Терренс "Терри" О'Коннор был идентифицирован как единственная жертва лавины. Офис коронера округа Кастер подтвердил смерть Fox News в воскресенье вечером.

По данным властей, 48-летний мужчина катался на лыжах с еще одним человеком на пике Дональдсон на хребте Лост-Ривер, когда случайно спровоцировалась лавина.

В сообщении добавлено, что партнер О'Коннора по лыжам быстро вытащил его из снега и сообщил властям.

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