Двое лыжников погибли во время лавины в горах в США, один спасен

Два лыжника погибли, а один был спасен после того, как их подхватила и накрыла лавина в четверг в горах за пределами Солт-Лейк-Сити в США, что произошло после нескольких дней весенних метелей, со ссылкой на данные властей сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Спасательная команда прибыла в этот район утром после сообщения о сходе лавины возле Лоун-Пик на хребте Уосатч к юго-востоку от Солт-Лейк-Сити, сообщила шериф округа Солт-Лейк-Сити Рози Ривера. По словам Риверы, одного из лыжников, который смог выбраться из снега, удалось спасти и доставить в больницу. Она сказала, что считает, что он позвал на помощь. По словам шерифа, офицеры разговаривали с ним в больнице, чтобы получить дополнительную информацию о том, что произошло.

Спасатели на вертолете облетели этот район в четверг днем и подтвердили, что двое других лыжников погибли, сказала Ривера. Это двое мужчин в возрасте 23 и 32 лет. Их имена не разглашаются, но их семьям сообщено, сообщила шериф.

По словам Риверы, условия были недостаточно безопасными для того, чтобы отправляться на место в четверг, и бригады планировали выйти в пятницу утром, если погода улучшится.

Место схода лавины, Лоун-Пик, является одной из самых высоких вершин хребта Уосатч, возвышающегося над столицей штата Юта.

Дополнение

В результате этих смертей количество погибших от лавин в США за эту зиму достигло по меньшей мере 15, что меньше, чем в среднем около 30 человек, которые ежегодно погибают в лавинах.

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