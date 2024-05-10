Двоє лижників загинули під час лавини у горах в США, один врятований

Два лижники загинули, а один був врятований після того, як їх підхопила і накрила лавина в четвер у горах за межами Солт-Лейк-Сіті у США, що сталося після кількох днів весняних хуртовин, з посиланням на дані влади повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Рятувальна команда прибула в цей район вранці після повідомлення про сходження лавини біля Лоун-Пік на хребті Восатч на південний схід від Солт-Лейк-Сіті, повідомила шериф округу Солт-Лейк-Сіті Розі Рівера. За словами Рівери, одного з лижників, який зміг вибратися зі снігу, вдалося врятувати та доставити до лікарні. Вона сказала, що вважає, що він покликав на допомогу. За словами шерифа, офіцери розмовляли з ним у лікарні, щоб отримати додаткову інформацію про те, що сталося.

Рятувальники на гелікоптері облетіли цей район у четвер вдень і підтвердили, що двоє інших лижників загинули, сказала Рівера. Це двоє чоловіків віком 23 та 32 років. Їхні імена не розголошуються, але їхнім сім'ям повідомлено, повідомила шериф.

За словами Рівери, умови були недостатньо безпечними для того, щоб вирушати на місце у четвер, і бригади планували вийти у п'ятницю вранці, якщо погода поліпшиться.

Місце сходження лавини, Лоун-Пік, є однією з найвищих вершин хребта Восатч, що височіє над столицею штату Юта.

Доповнення

Внаслідок цих смертей кількість загиблих від лавин у США за цю зиму сягнула щонайменше 15, що менше, ніж у середньому близько 30 осіб, які щороку гинуть у лавинах.

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