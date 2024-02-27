Четверо людей загинули під час лавини на гірському масиві у французьких альпах

Внаслідок сходження лавини на станції у Пюї-де-Дом, Франція, в пастку потрапили сім альпіністів, четверо людей загинули. Троє жертв прибули з французького департаменту Канталь, їх супроводжував гірський провідник, який також загинув. Про це повідомляє BFM TV та AFP, передає УНН.

Деталі

У Валь д'Енфер (долина, вирубана в скелі водною ерозією - ред) департаменту Пюї-де-Дом, в неділю лавина накрила чотирьох альпіністів. Згідно з офіційною інформацією, дев'ять альпіністів, спускалися невеликими групами, з них семеро потрапили під лавину, - четверо загинули.

Троє отримали поранення та були доставлені до лікарні університету Клермон-Ферран.

Доповнення

Коли лавина спрацювала, семеро альпіністів все ще були на мотузках. У групі були двоє інших людей, які врятувалися від лавини та підняли тривогу, повідомила Agence France-Presse (AFP). Згідно з тим же джерелом, у групі "декілька з них мали теги", які полегшували пошуки.

Загалом було задіяно близько півсотні рятувальників. Серед них на місце виїхали бійці високогірного взводу жандармерії, кінологічна група, інструктори та слідчі.

Четверо чоловіків були "люди бувалими, які добре знали гору, (..) апріорі добре оснащені" і мали "все необхідне обладнання".

Зазначається, що троє людей, які вижили, "почуваються добре". Двоє з них повністю неушкоджені, третій перебуває під наглядом через черепно-мозкову травму середньої тяжкості.

Нагадаємо

Британська жінка, 54 роки, та її син, 22 роки, загинули під лавиною під час катання на лижах поза трасою у французьких Альпах. Інструктор також був похований, але вижив.

Керівник розвідки Міністерства оборони України заявив, що російський опозиціонер Олексій Навальний помер з природних причин від тромбу, всупереч заявам про його отруєння.