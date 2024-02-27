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Четыре человека погибли во время лавины на горном массиве во французских альпах

Четыре человека погибли во время лавины на горном массиве во французских альпах

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 08:56  •  7254 просмотра

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Четверо альпинистов погибли и трое получили ранения в результате схода лавины на горном массиве Пюи-де-Дом во французских Альпах.

В результате схода лавины на станции в Пюи-де-Дом, Франция, в ловушку попали семь альпинистов, четыре человека погибли. Трое жертв прибыли из французского департамента Канталь, их сопровождал горный проводник, который также погиб. Об этом сообщает BFM TV и AFP, передает УНН.

Детали

В Валь д'Энфер (долина, вырубленная в скале водной эрозией - ред) департамента Пюи-де-Дом, в воскресенье лавина накрыла четырех альпинистов. Согласно официальной информации, девять альпинистов, спускавшихся небольшими группами, из них семеро попали под лавину, - четверо погибли.

Трое получили ранения и были доставлены в больницу университета Клермон-Ферран.

Дополнение

Когда лавина сработала, семеро альпинистов все еще были на веревках. В группе были два других человека, которые спаслись от лавины и подняли тревогу, сообщила Agence France-Presse (AFP). Согласно тому же источнику, в группе "несколько из них имели теги", которые облегчали поиски.

Всего было задействовано около полусотни спасателей. Среди них на место выехали бойцы высокогорного взвода жандармерии, кинологическая группа, инструкторы и следователи.

Четверо мужчин были "люди бывалыми, которые хорошо знали гору, (...) априори хорошо оснащены" и имели "все необходимое оборудование".

Отмечается, что трое выживших людей "чувствуют себя хорошо". Двое из них полностью невредимы, третий находится под наблюдением из-за черепно-мозговой травмы средней тяжести.

Напомним,

Британская женщина 54 лет и ее сын 22 лет погибли под лавиной во время катания на лыжах вне трассы во французских Альпах. Инструктор также был похоронен, но выжил.

Руководитель разведки Министерства обороны Украины заявил, что российский оппозиционер Алексей Навальный умер по естественным причинам от тромбавопреки заявлениям о его отравлении.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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Четверо людей загинули під час лавини на гірському масиві у французьких альпах
Four people die in an avalanche on a mountain range in the French Alps
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