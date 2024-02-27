Четыре человека погибли во время лавины на горном массиве во французских альпах

В результате схода лавины на станции в Пюи-де-Дом, Франция, в ловушку попали семь альпинистов, четыре человека погибли. Трое жертв прибыли из французского департамента Канталь, их сопровождал горный проводник, который также погиб. Об этом сообщает BFM TV и AFP, передает УНН.

Детали

В Валь д'Энфер (долина, вырубленная в скале водной эрозией - ред) департамента Пюи-де-Дом, в воскресенье лавина накрыла четырех альпинистов. Согласно официальной информации, девять альпинистов, спускавшихся небольшими группами, из них семеро попали под лавину, - четверо погибли.

Трое получили ранения и были доставлены в больницу университета Клермон-Ферран.

Дополнение

Когда лавина сработала, семеро альпинистов все еще были на веревках. В группе были два других человека, которые спаслись от лавины и подняли тревогу, сообщила Agence France-Presse (AFP). Согласно тому же источнику, в группе "несколько из них имели теги", которые облегчали поиски.

Всего было задействовано около полусотни спасателей. Среди них на место выехали бойцы высокогорного взвода жандармерии, кинологическая группа, инструкторы и следователи.

Четверо мужчин были "люди бывалыми, которые хорошо знали гору, (...) априори хорошо оснащены" и имели "все необходимое оборудование".

Отмечается, что трое выживших людей "чувствуют себя хорошо". Двое из них полностью невредимы, третий находится под наблюдением из-за черепно-мозговой травмы средней тяжести.

Напомним,

Британская женщина 54 лет и ее сын 22 лет погибли под лавиной во время катания на лыжах вне трассы во французских Альпах. Инструктор также был похоронен, но выжил.

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