“Він реально загинув через тромб”: Буданов про причину смерті Навального
Київ • УНН
Керівник розвідки Міністерства оборони України заявив, що російський опозиціонер Олексій Навальний помер з природних причин від тромбу, всупереч заявам про його отруєння.
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що російський опозиціонер Олексій Навальний помер природною смертю - через відірваний тромб. Про це він розповів журналістами у кулуарах форуму "Україна. Рік 2024", пише УНН.
"Я можу вас розчарувати, але те, що нам відомо, він реально загинув від тромба", - прокоментував Буданов смерть Навального.
На уточнююче питання, чи це була природна смерть, керівник ГУР відповів: "Так".
Нагадаємо
16 лютого російський опозиціонер Олексій Навальний помер у виправній колонії рф.