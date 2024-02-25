"Он реально погиб из-за тромба": Буданов о причине смерти Навального

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что российский оппозиционер Алексей Навальный умер естественной смертью - из-за оторванного тромба. Об этом он рассказал журналистами в кулуарах форума "Украина. Год 2024", пишет УНН.

"Я могу вас разочаровать, но то, что нам известно, он реально погиб от тромба", - прокомментировал Буданов смерть Навального.

На уточняющий вопрос, была ли это естественная смерть, руководитель ГУР ответил: "Да".

Напомним

16 февраля российский оппозиционер Алексей Навальный умер в исправительной колонии рф.