14 грудня, 21:34 • 10320 перегляди
Справа Скороход: за нардепку "треті особи" внесли заставу в понад 3 мільйони гривень
14 грудня, 20:56 • 17213 перегляди
"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні
14 грудня, 19:10 • 16898 перегляди
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
Ексклюзив
14 грудня, 12:56 • 26621 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14 • 33916 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 49193 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 74546 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 51087 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 47164 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 38729 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
У Туреччині масово з’являються гігантські провалля ґрунту, що нагадують біблійні пророцтва

Київ • УНН

 • 30 перегляди

У Туреччині фіксують зростання кількості великих проваль ґрунту, спричинених посухою та неконтрольованим забором підземних вод. Лише у провінції Конья виявлено 648 серйозних проваль, що загрожує сільському господарству та інфраструктурі.

У Туреччині масово з’являються гігантські провалля ґрунту, що нагадують біблійні пророцтва

У Туреччині дедалі частіше фіксують великі провалля ґрунту, деякі з яких сягають десятків або навіть сотень метрів у глибину. Хоча деякі забобонні люди бачать у цьому знаки вищих сил і навіть згадують біблійні пророцтва, наукове пояснення цих провалів цілком зрозуміле. Про це інформує видання DailyMail, передає УНН.

Деталі

За даними Турецького управління з надзвичайних ситуацій, лише в провінції Конья зафіксовано 648 серйозних провалів ґрунту, переважно через тривалу посуху та інтенсивний, неконтрольований забір підземних вод.

Дослідники з Технічного університету Коньї за останній рік виявили понад 20 нових провалів ґрунту, що поповнило майже 1900 ділянок, які вже нанесені на карту до 2021 року, де ґрунт повільно просідав або починав обвалюватися

- пише видання

До 2000-х років подібні обвали були рідкісними й відбувалися раз на кілька десятиліть. Проте за останні 25 років ситуація значно погіршилася: глобальні зміни клімату, нестача опадів та виснаження підземних вод спричинили щорічну появу десятків великих провалів, деякі з яких мають діаметр понад 30 метрів.

Падіння рівня ґрунтових вод поглиблює проблему, призводячи до висихання колодязів, стресу для екосистем, зниження врожайності та просідання ґрунту. Фермери, які відкачують більше води для порятунку врожаю цукрових буряків і кукурудзи, лише погіршують ситуацію.

- йдеться у дописі.

Зазначається, що уже є випадки, коли аграрії втрачали посіви або були змушені залишити небезпечні ділянки.

Дані Земної обсерваторії NASA підтверджують масштаб проблеми: у 2021 році рівень води в турецьких водосховищах досяг мінімуму за 15 років, а місцеві геологічні служби зазначають стрімке падіння підземних вод у Коньї протягом останніх десятиліть.

Подібні загрози поширюються й на інші регіони світу. Дослідники фіксують такі явища у США, азійських країнах, на Близькому Сході, у Середземномор’ї та Австралії. У США особливо критичною є ситуація на Великих рівнинах, у Центральній долині Каліфорнії та на південному сході.

У Техасі, Флориді, Нью-Мексико та Аризоні очікують зростання кількості провалів за умов посухи та слабкого контролю за водокористуванням. Моніторинг показує, що частини Вашингтону, Орегону, Айдахо, Юти, Колорадо та Вайомінгу вже досягли критичного дефіциту вологи.

Механізм утворення провалів добре вивчений: у посушливих районах масово відкачують воду з вапнякових порід, висушуючи підземні порожнини, які раніше підтримували стабільність ґрунту. Коли вода зникає, "стелі" цих каверн обвалюються, і за кілька годин виникають великі кратери, що поглинають поля, дороги та будівлі.

За останні роки у США сталося кілька таких випадків: від 60-метрового провалу в окрузі Аптон (Техас) біля старої нафтової свердловини до обвалів у південному Нью-Мексико, де 9-метровий кратер поглинув автомобілі та змусив людей евакуюватися.

Нагадаємо

Понад 3,2 мільйона людей у Демократичній Республіці Конго живуть поруч з ерозійними каналами, що руйнують цілі квартали міст. Довжина тріщин перевищує 700 км, і їх кількість майже подвоїлася з 2010 по 2023 рік через розширення міст.

У Туреччині археологи виявили яскраву фреску III століття із зображенням Ісуса13.12.25, 03:48 • 31411 переглядiв

Віта Зеленецька

Погода та довкілля
Вайомінг
Юта
Нью-Мексико
Аризона
Орегон
Айдахо
NASA
Австралія
Техас
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Флорида