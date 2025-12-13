У Туреччині археологи виявили яскраву фреску III століття із зображенням Ісуса

Археологи в Туреччині знайшли унікальну фреску III століття з зображенням Ісуса в образі Доброго Пастиря в підземній гробниці біля Ізніка. Відкриття вважають винятковим зразком ранньохристиянського мистецтва та важливим свідченням переходу від язичницьких вірувань до християнства в Анатолії. Про це пише видання Daily Mail, передає УНН.

Деталі

На стіні давньої підземної усипальниці в Туреччині археологи виявили яскраву фреску III століття, на якій зображено Ісуса серед кіз на полі. Він постає у вигляді молодого, безбородого чоловіка в простому одязі, що несе козу на плечі.

Турецькі посадовці назвали знахідку винятковою, адже це єдиний відомий зразок подібного ранньохристиянського мистецтва за межами Італії. Вона підтверджує, що ранні християни використовували ті ж самі образи та титули для Ісуса, що й у Новому Завіті. Зокрема, просліджується мотив Доброго Пастира.

Зазначається, що фреску знайшли під час розкопок некрополя Хісардере в районі Ізніка міста Бурса - одного з найбільших давніх поховальних комплексів регіону. Некрополь датується II–V століттями нашої ери й містить різні типи поховань: камерні гробниці з теракотовими дахами, масивні кам’яні саркофаги, цистні могили з вертикальних плит і просторі підземні гіпогеї.

Уздовж північної стіни гробниці збереглася підвищена платформа з теракотових плит, на якій розміщували тіла померлих. Одразу за нею розташована рідкісна фреска "Добрий Пастир".

Сама гробниця збудована в період, коли регіон був відомий як Анатолія. До наших днів дійшли три стіни та стеля, також прикрашені настінним розписом.

Особливістю поховання є наявність людських постатей, що нетипово для місцевого поховального мистецтва. На західній стіні зображено чоловіка й жінку - ймовірних власників гробниці, представлених як заможну пару. Їхній високий соціальний статус підкреслюють вбрання та прикраси.

Попри християнський характер гробниці, сусідні сцени зберігають язичницькі мотиви, де загробне життя подається як безкінечне святкування.

До утвердження хреста як головного символу християнства ранні віряни часто зверталися до образу Доброго Пастиря. Фігура Ісуса з твариною на плечах уособлювала опіку, спасіння та духовне провідництво в часи, коли відкрита релігійна символіка ще була рідкістю.

Фахівці вважають, що ця фреска відображає перехідний етап від язичницьких вірувань до християнських у регіоні.

На думку археологів, відкриття має велике значення для вивчення ранньохристиянської іконографії, поховальних традицій римської доби та поширення християнства в Анатолії. Воно також підтверджує роль Ізніка як важливого духовного й історичного центру, адже саме тут у 325 році відбувся Перший Нікейський собор, що заклав основи християнського віровчення.

Дослідники сподіваються, що подальші розкопки в некрополі Хісардере дозволять виявити нові фрески, написи чи артефакти, які допоможуть глибше зрозуміти багатокультурну та релігійну історію давньої Нікеї.

