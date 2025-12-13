$42.270.01
21:33 • 6492 просмотра
Запланированная на 13 декабря встреча в Париже по Украине не состоится - RMF
12 декабря, 18:15 • 15392 просмотра
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов россии
Эксклюзив
12 декабря, 17:00 • 18757 просмотра
Сыров едят меньше всего в Европе: каким молочным продуктам отдают предпочтение украинцы
12 декабря, 13:33 • 23858 просмотра
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
12 декабря, 13:09 • 30950 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 34460 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 11:47 • 43481 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
12 декабря, 11:37 • 32120 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
12 декабря, 10:25 • 24104 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
12 декабря, 10:23 • 24333 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
В Турции археологи обнаружили яркую фреску III века с изображением Иисуса

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Археологи в Турции нашли фреску III века, на которой изображен Иисус среди коз. Это единственный известный образец раннехристианского искусства за пределами Италии.

В Турции археологи обнаружили яркую фреску III века с изображением Иисуса

Археологи в Турции обнаружили уникальную фреску III века с изображением Иисуса в образе Доброго Пастыря в подземной гробнице близ Изника. Открытие считается исключительным образцом раннехристианского искусства и важным свидетельством перехода от языческих верований к христианству в Анатолии. Об этом пишет издание Daily Mail, передает УНН.

Подробности

На стене древней подземной усыпальницы в Турции археологи обнаружили яркую фреску III века, на которой изображен Иисус среди коз на поле. Он предстает в виде молодого, безбородого мужчины в простой одежде, несущего козу на плече.

Турецкие чиновники назвали находку исключительной, ведь это единственный известный образец подобного раннехристианского искусства за пределами Италии. Она подтверждает, что ранние христиане использовали те же образы и титулы для Иисуса, что и в Новом Завете. В частности, прослеживается мотив Доброго Пастыря.

Отмечается, что фреску нашли во время раскопок некрополя Хисардере в районе Изника города Бурса — одного из крупнейших древних погребальных комплексов региона. Некрополь датируется II–V веками нашей эры и содержит различные типы захоронений: камерные гробницы с терракотовыми крышами, массивные каменные саркофаги, цистные могилы из вертикальных плит и просторные подземные гипогеи.

Вдоль северной стены гробницы сохранилась приподнятая платформа из терракотовых плит, на которой размещали тела умерших. Сразу за ней расположена редкая фреска "Добрый Пастырь".

Сама гробница построена в период, когда регион был известен как Анатолия. До наших дней дошли три стены и потолок, также украшенные настенной росписью.

Особенностью захоронения является наличие человеческих фигур, что нетипично для местного погребального искусства. На западной стене изображены мужчина и женщина — вероятные владельцы гробницы, представленные как состоятельная пара. Их высокий социальный статус подчеркивают наряды и украшения.

Несмотря на христианский характер гробницы, соседние сцены сохраняют языческие мотивы, где загробная жизнь представляется как бесконечное празднование.

До утверждения креста как главного символа христианства ранние верующие часто обращались к образу Доброго Пастыря. Фигура Иисуса с животным на плечах олицетворяла опеку, спасение и духовное руководство во времена, когда открытая религиозная символика еще была редкостью.

Специалисты считают, что эта фреска отражает переходный этап от языческих верований к христианским в регионе.

По мнению археологов, открытие имеет большое значение для изучения раннехристианской иконографии, погребальных традиций римской эпохи и распространения христианства в Анатолии. Оно также подтверждает роль Изника как важного духовного и исторического центра, ведь именно здесь в 325 году состоялся Первый Никейский собор, заложивший основы христианского вероучения.

Исследователи надеются, что дальнейшие раскопки в некрополе Хисардере позволят обнаружить новые фрески, надписи или артефакты, которые помогут глубже понять многокультурную и религиозную историю древней Никеи.

Напомним

Археологи нашли редкие фрески натуральной величины в Помпеях, изображающие тайные обряды посвящения Дионису. Находка датируется 40-30 гг. до н.э. и содержит сцены ритуального экстаза, танцев и охоты.

Вита Зеленецкая

