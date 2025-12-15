В Турции массово появляются гигантские провалы грунта, напоминающие библейские пророчества

В Турции все чаще фиксируют крупные провалы грунта, некоторые из которых достигают десятков или даже сотен метров в глубину. Хотя некоторые суеверные люди видят в этом знаки высших сил и даже упоминают библейские пророчества, научное объяснение этих провалов вполне понятно. Об этом информирует издание DailyMail, передает УНН.

Детали

По данным Турецкого управления по чрезвычайным ситуациям, только в провинции Конья зафиксировано 648 серьезных провалов грунта, преимущественно из-за длительной засухи и интенсивного, неконтролируемого забора подземных вод.

Исследователи из Технического университета Коньи за последний год обнаружили более 20 новых провалов грунта, что пополнило почти 1900 участков, которые уже нанесены на карту до 2021 года, где грунт медленно проседал или начинал обваливаться - пишет издание

До 2000-х годов подобные обвалы были редкими и происходили раз в несколько десятилетий. Однако за последние 25 лет ситуация значительно ухудшилась: глобальные изменения климата, нехватка осадков и истощение подземных вод привели к ежегодному появлению десятков крупных провалов, некоторые из которых имеют диаметр более 30 метров.

Падение уровня грунтовых вод усугубляет проблему, приводя к высыханию колодцев, стрессу для экосистем, снижению урожайности и проседанию грунта. Фермеры, которые откачивают больше воды для спасения урожая сахарной свеклы и кукурузы, только ухудшают ситуацию. - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже есть случаи, когда аграрии теряли посевы или были вынуждены покинуть опасные участки.

Данные Земной обсерватории NASA подтверждают масштаб проблемы: в 2021 году уровень воды в турецких водохранилищах достиг минимума за 15 лет, а местные геологические службы отмечают стремительное падение подземных вод в Конье в течение последних десятилетий.

Подобные угрозы распространяются и на другие регионы мира. Исследователи фиксируют такие явления в США, азиатских странах, на Ближнем Востоке, в Средиземноморье и Австралии. В США особенно критической является ситуация на Великих равнинах, в Центральной долине Калифорнии и на юго-востоке.

В Техасе, Флориде, Нью-Мексико и Аризоне ожидают роста количества провалов в условиях засухи и слабого контроля за водопользованием. Мониторинг показывает, что части Вашингтона, Орегона, Айдахо, Юты, Колорадо и Вайоминга уже достигли критического дефицита влаги.

Механизм образования провалов хорошо изучен: в засушливых районах массово откачивают воду из известняковых пород, высушивая подземные полости, которые ранее поддерживали стабильность грунта. Когда вода исчезает, "потолки" этих каверн обваливаются, и за несколько часов возникают большие кратеры, поглощающие поля, дороги и здания.

За последние годы в США произошло несколько таких случаев: от 60-метрового провала в округе Аптон (Техас) возле старой нефтяной скважины до обвалов в южном Нью-Мексико, где 9-метровый кратер поглотил автомобили и заставил людей эвакуироваться.

