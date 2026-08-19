Amazon розширить доставку дронами до 500 населених пунктів США

Компанія Amazon в середу оголосила про розширення своєї служби доставки дронами, яка до кінця року охопить сотні міст і селищ США, збільшивши свою зону покриття, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Розширення відбувається більш ніж через десять років після того, як засновник компанії Джефф Безос у 2013 році продемонстрував так звані октокоптери, або безпілотні дрони, і передбачив, що ця послуга стане доступною протягом чотирьох-п'яти років.

В даний час Amazon здійснює доставку дронами з 11 пунктів, включаючи Папілліон, штат Небраска, та Раскін, штат Флорида. Компанія планує розширити зону покриття до Сіракьюса, штат Нью-Йорк, та околиць Клівленду, а також інших районів. Один центр доставки може охоплювати кілька міст у радіусі приблизно 7,5 миль. Amazon заявила, що широке розгортання розширить зону покриття приблизно 500 населених пунктів.

З 2013 року Amazon кілька разів модернізувала свій дрон Prime Air. Більш ранні моделі приземлялися для доставки посилок; поточна версія, відома як MK30, зависає за кілька футів над землею і відпускає їх.

Вартість доставки дроном складає 4,99 долара для клієнтів або на 2 долари менша для учасників програми Prime, а при замовленні на суму від 50 доларів плата не стягується.

Додамо

Видання зауважує, що компанії доведеться отримати дозвіл регулюючих органів у кожному з населених пунктів, куди вона планує вийти, що часто вимагає проведення слухань у місцевих радах та обліку відгуків мешканців. За словами Amazon, компанія має дозвіл Федерального управління цивільної авіації (FAA) на польоти дронів у більшості районів США.

Наприклад, на засіданні ради з планування та зонування в Нампі, штат Айдахо, у травні виконавчого директора Amazon Сема Бейлі близько години розпитували про шум, безпеку та логістику дронів, а також вислуховували мешканців, які виступали проти цієї послуги з різних причин, включаючи безпеку птахів. Зрештою, рада одноголосно проголосувала за схвалення запуску цієї послуги.

Бейлі сказав, що дрони будуть чутні близько 20 секунд під час зниження і наступного відльоту, при цьому рівень шуму буде нижчим, ніж у газонокосарки. "Це короткочасний досвід, – сказав він. — Хоча це нова інновація, тому вона здаватиметься іншою, але нічим не відрізнятиметься від вантажівки доставки, яка проїжджає вашою вулицею".