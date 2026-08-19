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Техніка

Amazon розширить доставку дронами до 500 населених пунктів США

Київ • УНН

 • 1740 перегляди

Amazon планує до кінця року охопити доставкою дронами близько 500 населених пунктів США. Розширення потребує дозволів місцевої влади.

Amazon розширить доставку дронами до 500 населених пунктів США

Компанія Amazon в середу оголосила про розширення своєї служби доставки дронами, яка до кінця року охопить сотні міст і селищ США, збільшивши свою зону покриття, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Розширення відбувається більш ніж через десять років після того, як засновник компанії Джефф Безос у 2013 році продемонстрував так звані октокоптери, або безпілотні дрони, і передбачив, що ця послуга стане доступною протягом чотирьох-п'яти років.

В даний час Amazon здійснює доставку дронами з 11 пунктів, включаючи Папілліон, штат Небраска, та Раскін, штат Флорида. Компанія планує розширити зону покриття до Сіракьюса, штат Нью-Йорк, та околиць Клівленду, а також інших районів. Один центр доставки може охоплювати кілька міст у радіусі приблизно 7,5 миль. Amazon заявила, що широке розгортання розширить зону покриття приблизно 500 населених пунктів.

З 2013 року Amazon кілька разів модернізувала свій дрон Prime Air. Більш ранні моделі приземлялися для доставки посилок; поточна версія, відома як MK30, зависає за кілька футів над землею і відпускає їх.

Вартість доставки дроном складає 4,99 долара для клієнтів або на 2 долари менша для учасників програми Prime, а при замовленні на суму від 50 доларів плата не стягується.

Додамо

Видання зауважує, що компанії доведеться отримати дозвіл регулюючих органів у кожному з населених пунктів, куди вона планує вийти, що часто вимагає проведення слухань у місцевих радах та обліку відгуків мешканців. За словами Amazon, компанія має дозвіл Федерального управління цивільної авіації (FAA) на польоти дронів у більшості районів США.

Наприклад, на засіданні ради з планування та зонування в Нампі, штат Айдахо, у травні виконавчого директора Amazon Сема Бейлі близько години розпитували про шум, безпеку та логістику дронів, а також вислуховували мешканців, які виступали проти цієї послуги з різних причин, включаючи безпеку птахів. Зрештою, рада одноголосно проголосувала за схвалення запуску цієї послуги.

Бейлі сказав, що дрони будуть чутні близько 20 секунд під час зниження і наступного відльоту, при цьому рівень шуму буде нижчим, ніж у газонокосарки. "Це короткочасний досвід, – сказав він. — Хоча це нова інновація, тому вона здаватиметься іншою, але нічим не відрізнятиметься від вантажівки доставки, яка проїжджає вашою вулицею".

Антоніна Туманова

ЕкономікаСвітТехнології
Amazon
Федеральне авіаційне управління США
Айдахо
Нью-Йорк (штат)
Джефф Безос
Сполучені Штати Америки
Флорида