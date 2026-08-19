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Техника

Amazon расширит доставку дронами до 500 населённых пунктов США

Киев • УНН

 • 1706 просмотра

Amazon планирует к концу года охватить доставкой дронами около 500 населённых пунктов США. Расширение требует разрешений местных властей.

Amazon расширит доставку дронами до 500 населённых пунктов США

Компания Amazon в среду объявила о расширении своей службы доставки дронами, которая к концу года охватит сотни городов и поселков США, увеличив свою зону покрытия, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Расширение происходит более чем через десять лет после того, как основатель компании Джефф Безос в 2013 году продемонстрировал так называемые октокоптеры, или беспилотные дроны, и предсказал, что эта услуга станет доступной в течение четырех-пяти лет.

В настоящее время Amazon осуществляет доставку дронами из 11 пунктов, включая Папиллион, штат Небраска, и Раскин, штат Флорида. Компания планирует расширить зону покрытия до Сиракьюса, штат Нью-Йорк, и окрестностей Кливленда, а также других районов. Один центр доставки может охватывать несколько городов в радиусе около 7,5 мили. Amazon заявила, что широкое развертывание расширит зону покрытия примерно на 500 населенных пунктов.

С 2013 года Amazon несколько раз модернизировала свой дрон Prime Air. Более ранние модели приземлялись для доставки посылок; текущая версия, известная как MK30, зависает в нескольких футах над землей и отпускает их.

Стоимость доставки дроном составляет 4,99 доллара для клиентов или на 2 доллара меньше для участников программы Prime, а при заказе на сумму от 50 долларов плата не взимается.

Добавим

Издание отмечает, что компании придется получить разрешение регулирующих органов в каждом из населенных пунктов, куда она планирует выйти, что часто требует проведения слушаний в местных советах и учета отзывов жителей. По словам Amazon, компания имеет разрешение Федерального управления гражданской авиации (FAA) на полеты дронов в большинстве районов США.

Например, на заседании совета по планированию и зонированию в Нампе, штат Айдахо, в мае исполнительного директора Amazon Сэма Бейли около часа расспрашивали о шуме, безопасности и логистике дронов, а также выслушивали жителей, выступавших против этой услуги по разным причинам, включая безопасность птиц. В итоге совет единогласно проголосовал за одобрение запуска этой услуги.

Бейли сказал, что дроны будут слышны около 20 секунд во время снижения и последующего отлета, при этом уровень шума будет ниже, чем у газонокосилки. "Это кратковременный опыт, — сказал он. — Хотя это новая инновация, поэтому она будет казаться необычной, но ничем не будет отличаться от грузовика доставки, проезжающего по вашей улице".

Антонина Туманова

ЭкономикаНовости МираТехнологии
Amazon
Федеральное управление гражданской авиации
Айдахо
Нью-Йорк (штат)
Джефф Безос
Соединённые Штаты
Флорида