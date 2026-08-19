Amazon расширит доставку дронами до 500 населённых пунктов США

Компания Amazon в среду объявила о расширении своей службы доставки дронами, которая к концу года охватит сотни городов и поселков США, увеличив свою зону покрытия, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Расширение происходит более чем через десять лет после того, как основатель компании Джефф Безос в 2013 году продемонстрировал так называемые октокоптеры, или беспилотные дроны, и предсказал, что эта услуга станет доступной в течение четырех-пяти лет.

В настоящее время Amazon осуществляет доставку дронами из 11 пунктов, включая Папиллион, штат Небраска, и Раскин, штат Флорида. Компания планирует расширить зону покрытия до Сиракьюса, штат Нью-Йорк, и окрестностей Кливленда, а также других районов. Один центр доставки может охватывать несколько городов в радиусе около 7,5 мили. Amazon заявила, что широкое развертывание расширит зону покрытия примерно на 500 населенных пунктов.

С 2013 года Amazon несколько раз модернизировала свой дрон Prime Air. Более ранние модели приземлялись для доставки посылок; текущая версия, известная как MK30, зависает в нескольких футах над землей и отпускает их.

Стоимость доставки дроном составляет 4,99 доллара для клиентов или на 2 доллара меньше для участников программы Prime, а при заказе на сумму от 50 долларов плата не взимается.

Добавим

Издание отмечает, что компании придется получить разрешение регулирующих органов в каждом из населенных пунктов, куда она планирует выйти, что часто требует проведения слушаний в местных советах и учета отзывов жителей. По словам Amazon, компания имеет разрешение Федерального управления гражданской авиации (FAA) на полеты дронов в большинстве районов США.

Например, на заседании совета по планированию и зонированию в Нампе, штат Айдахо, в мае исполнительного директора Amazon Сэма Бейли около часа расспрашивали о шуме, безопасности и логистике дронов, а также выслушивали жителей, выступавших против этой услуги по разным причинам, включая безопасность птиц. В итоге совет единогласно проголосовал за одобрение запуска этой услуги.

Бейли сказал, что дроны будут слышны около 20 секунд во время снижения и последующего отлета, при этом уровень шума будет ниже, чем у газонокосилки. "Это кратковременный опыт, — сказал он. — Хотя это новая инновация, поэтому она будет казаться необычной, но ничем не будет отличаться от грузовика доставки, проезжающего по вашей улице".