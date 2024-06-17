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У США випустили попередження про "зимовий шторм" для двох штатів у середині червня

Київ • УНН

 • 15716 перегляди

Частини Монтани і Айдахо в США отримали "попередження про зимові шторми" від Національної метеорологічної служби в середині червня, при цьому в деяких районах очікується випадання до 15 дюймів (38,1 см) снігу.

У США випустили попередження про "зимовий шторм" для двох штатів у середині червня

У США випустили попередження про "зимовий шторм" для двох штатів, попри те, що зараз середина червня, повідомляє Newsweek, пише УНН.

Деталі

"Календар може і показує літню дату, але, схоже, ніхто не сказав погоді - синоптики попереджають про "зимовий шторм" у деяких регіонах, попри те, що зараз середина червня", - пише видання.

Частини Монтани та Айдахо у США, як вказано, отримали "попередження про зимовий шторм" від Національної метеорологічної служби (NWS), яка опублікувала в понеділок карту, яка показує, які регіони зачепить. За словами експертів, за ніч у деяких районах може випасти до 15 дюймів (38,1 см) снігу, попереджаючи про небезпеку для водіїв та можливі відключення електроенергії.

"Це відбувається на тлі разюче різноманітних погодних умов: одні частини країни страждають від хвиль спеки, а інші - від жорстоких повеней. Експерти побоюються, що зміна клімату посилить екстремальні погодні явища", - вказує видання.

Територія, зазначена NWS, позначада ділянку, що охоплює Монтану та Айдахо, причому, за прогнозами, від шторму найбільше постраждає височина.

В Айдахо на карті були позначені населені пункти на заході, такі як Лоуелл і Ріггінс. Райони Монтани, які може зачепити, включають озеро Силі, Драммонд та Сулу.

У горах південного Кліруотера та Біттеррут, включаючи Елк-Сіті, Ред-Рівер Хот-Спрінгс, Діксі та перевал Лоло, прогнозувалося до 6 дюймів (15,24 см) снігу, а на пагорбах, включаючи перевал Нез-Персе, очікується випадання до 15 дюймів снігу.

До 15 дюймів снігу також "можливі на пагорбах у хребтах Сапфір та Біттеррут, включаючи перевал Скалкахо та перевал Лост-Трейл", повідомили синоптики.

Одне попередження, яке набуло чинності з опівночі неділі до 6-ї ранку вівторка за місцевим часом, попереджає про "накопичення снігу від 1 до 4 дюймів (до 10,16 см) від Батта до Анаконди, від 2 до 5 дюймів (до 12,7 см) в Овандо, у районі озера Джорджтаун, на перевалі Макдональд і перевалі Гоумстейк. Від 5 до 14 дюймів (35,56 см) на височині". Далі попередження містить пораду місцевим жителям: "Подорож у віддалені райони буде дуже складною. Сніг на деревах може призвести до поломки гілок і відключення електроенергії...".

Ще одне попередження про зимовий шторм було випущено для доріг.

Руйнівні торнадо обрушилися на Меріленд у США: з'явилося відео з дрона06.06.24, 10:15 • 26705 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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