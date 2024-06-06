Руйнівні торнадо обрушилися на Меріленд у США: з'явилося відео з дрона

ukenru
10:47 • 3541 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 14668 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 30104 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 53173 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 68766 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 111871 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 135786 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 138803 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 240254 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171153 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+15°
5.2 м/с
36 %
750 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 41371 перегляди
В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

29 березня, 02:38 • 18683 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 46634 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

06:20 • 24815 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 29170 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 240251 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 361140 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 376519 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 291944 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 364950 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 60018 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 76652 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 88049 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170622 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 173195 перегляди
Актуальне
Руйнівні торнадо обрушилися на Меріленд у США: з'явилося відео з дрона

Руйнівні торнадо обрушилися на Меріленд у США: з'явилося відео з дрона

Київ • УНН

 • 26703 перегляди

Кілька торнадо пронеслися в Меріленді в середу, завдавши значної шкоди будинкам і травмувавши людину в районі Монтгомері.

У США на штат Меріленд у середу обрушилося кілька торнадо, в тому числі одне в окрузі Монтгомері, повідомили у пожежно-рятувальній службі, пише УНН з посиланням на The Washington Post.

Деталі

У результаті п'ятеро людей опинилися в пастці в будинку в Гейтерсбурзі, а одна людина була відправлена ​​до лікарні з травмами.

Район Олд-Таун у Гейтерсбурзі найбільше постраждав від торнадо, що пронісся округом Монтгомері, значно пошкодивши там три будинки.

Очевидці зняли безліч відео негоди. Зокрема, з'явилися вражаючі кадри торнадо в окрузі Монтгомері, між Гейтерсбургом і Олні ввечері, з дрона.

Хоча Національній метеорологічній службі знадобиться час щонайменше до полудня четверга, щоб оцінити збитки, це, можливо, був один із найзначніших спалахів смерчів за роки, якщо не десятиліття, в Меріленді, зауважує видання.

Повідомлялося також про торнадо на північ від Лісбурга, штат Вірджинія, та на схід від Балтімора. Станом на 22:30 за місцевим часом загроза для округу Колумбія минула.

Численні торнадо, що пронеслися округом Колумбія в середу ввечері, як вказано, стали деякою несподіванкою. Їх спричинив теплий фронт. У четвер можливі нові шторми, цього разу від холодного фронту, що надходить із заходу. Але торнадо набагато менш ймовірні.

Смертельний торнадо спустошив місто в Айові у США22.05.24, 08:36 • 20078 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
aiovaАйова
virdzhyniiaВірджинія
spolucheni-shtatyСполучені Штати
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,909.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,870.37