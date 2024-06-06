Руйнівні торнадо обрушилися на Меріленд у США: з'явилося відео з дрона
Київ • УНН
Кілька торнадо пронеслися в Меріленді в середу, завдавши значної шкоди будинкам і травмувавши людину в районі Монтгомері.
У США на штат Меріленд у середу обрушилося кілька торнадо, в тому числі одне в окрузі Монтгомері, повідомили у пожежно-рятувальній службі, пише УНН з посиланням на The Washington Post.
Деталі
У результаті п'ятеро людей опинилися в пастці в будинку в Гейтерсбурзі, а одна людина була відправлена до лікарні з травмами.
Район Олд-Таун у Гейтерсбурзі найбільше постраждав від торнадо, що пронісся округом Монтгомері, значно пошкодивши там три будинки.
Очевидці зняли безліч відео негоди. Зокрема, з'явилися вражаючі кадри торнадо в окрузі Монтгомері, між Гейтерсбургом і Олні ввечері, з дрона.
Хоча Національній метеорологічній службі знадобиться час щонайменше до полудня четверга, щоб оцінити збитки, це, можливо, був один із найзначніших спалахів смерчів за роки, якщо не десятиліття, в Меріленді, зауважує видання.
Повідомлялося також про торнадо на північ від Лісбурга, штат Вірджинія, та на схід від Балтімора. Станом на 22:30 за місцевим часом загроза для округу Колумбія минула.
Численні торнадо, що пронеслися округом Колумбія в середу ввечері, як вказано, стали деякою несподіванкою. Їх спричинив теплий фронт. У четвер можливі нові шторми, цього разу від холодного фронту, що надходить із заходу. Але торнадо набагато менш ймовірні.
Смертельний торнадо спустошив місто в Айові у США22.05.24, 08:36 • 20078 переглядiв