Смертельний торнадо спустошив місто в Айові у США

ukenru
16:38 • 20522 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 114331 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 105003 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 109470 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 106933 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 111363 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 106015 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 128417 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 141836 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 143371 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3.2 м/с
53 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 91056 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 101170 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 94836 перегляди
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 91136 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 63917 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 114344 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 302641 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 396166 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 408382 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 321057 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 43206 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 41980 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 77832 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 92880 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 101884 перегляди
Актуальне
Смертельний торнадо спустошив місто в Айові у США

Смертельний торнадо спустошив місто в Айові у США

Київ • УНН

 • 20078 перегляди

Кілька людей загинули, коли потужний торнадо обрушився на невелике містечко Грінфілд, штат Айова, спричинивши масштабні руйнування і залишивши тисячі людей без електрики по всьому Середньому Заходу.

Потужні шторми, що прокотилися Середнім Заходом у США, викликали безліч торнадо, один з яких забрав життя кількох людей у невеликому містечку в штаті Айова у вівторок, повідомляє CBS News, пише УНН.

Деталі

За даними правоохоронців, в Айові кілька людей загинули, коли торнадо пройшло через Грінфілд, місто з населенням близько 2000 осіб, розташоване на південний захід від Де-Мойна.

"Ми можемо підтвердити, що внаслідок цього торнадо були жертви", - сказав один із правоохоронців, додавши, що точна кількість смертей, пов'язаних із погодою, не відома.

З його слів, "щонайменше дюжину" людей було доставлено до лікарень з травмами.

Після урагану деякі райони Грінфілда, як вказано, були спустошеними. Місця, де колись стояли будинки, було завалено купами зламаних дерев, гілок, автомобільних запчастин та іншого сміття. Машини були розбиті та понівечені, а пошкоджені будинки стояли, перекошені, на тлі сірого та похмурого неба. Дерева стояли мало не без гілок і листя. Жителі допомагали один одному витягувати меблі та інше майно з куп уламків або з будинків, що ледве вціліли.

У місті введено комендантську годину.

Лікарня системи охорони здоров'я округу Адер у Грінфілді була пошкоджена під час урагану.

По всьому штату було зареєстровано кілька торнадо, один з яких, імовірно, зруйнував кілька вітрових турбін на південному заході Айови. Деякі з турбін спалахнули, викинувши в повітря клуби диму, і продовжували тліти й через кілька годин.

За даними сервісу PowerOutage.us, станом на вечір вівторка понад 34 000 будинків та підприємств в Айові залишилися без електрики, а також понад 142 000 у Вісконсіні та 24 000 в Іллінойсі.

Шторми також обрушилися на більшу частину Небраски з проливним дощем, сильним вітром та великим градом. Так, раніше в той же день жителі на заході в Омасі, штат Небраска, прокинулися від сирен, що попереджали про негоду, і повсюдних відключень електроенергії на тлі проливного дощу, сильного вітру і великого граду, пише видання.

Частини штатів Іллінойс і Міннесота також могли зіткнутися з суворою погодою, очікувалося, що у вівторок увечері погодні умови мали погіршитися. Метеорологічна служба також попередила про торнадо в південній частині Міннесоти.  

Шторми обрушилися на південний схід США після торнадо на Середньому Заході: щонайменше 3 загиблих09.05.24, 09:28 • 19544 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
aiovaАйова
spolucheni-shtatyСполучені Штати
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,408.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,839.69