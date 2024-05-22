Смертельний торнадо спустошив місто в Айові у США

Потужні шторми, що прокотилися Середнім Заходом у США, викликали безліч торнадо, один з яких забрав життя кількох людей у невеликому містечку в штаті Айова у вівторок, повідомляє CBS News, пише УНН.

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За даними правоохоронців, в Айові кілька людей загинули, коли торнадо пройшло через Грінфілд, місто з населенням близько 2000 осіб, розташоване на південний захід від Де-Мойна.

"Ми можемо підтвердити, що внаслідок цього торнадо були жертви", - сказав один із правоохоронців, додавши, що точна кількість смертей, пов'язаних із погодою, не відома.

З його слів, "щонайменше дюжину" людей було доставлено до лікарень з травмами.

Після урагану деякі райони Грінфілда, як вказано, були спустошеними. Місця, де колись стояли будинки, було завалено купами зламаних дерев, гілок, автомобільних запчастин та іншого сміття. Машини були розбиті та понівечені, а пошкоджені будинки стояли, перекошені, на тлі сірого та похмурого неба. Дерева стояли мало не без гілок і листя. Жителі допомагали один одному витягувати меблі та інше майно з куп уламків або з будинків, що ледве вціліли.

У місті введено комендантську годину.

Лікарня системи охорони здоров'я округу Адер у Грінфілді була пошкоджена під час урагану.

По всьому штату було зареєстровано кілька торнадо, один з яких, імовірно, зруйнував кілька вітрових турбін на південному заході Айови. Деякі з турбін спалахнули, викинувши в повітря клуби диму, і продовжували тліти й через кілька годин.

За даними сервісу PowerOutage.us, станом на вечір вівторка понад 34 000 будинків та підприємств в Айові залишилися без електрики, а також понад 142 000 у Вісконсіні та 24 000 в Іллінойсі.

Шторми також обрушилися на більшу частину Небраски з проливним дощем, сильним вітром та великим градом. Так, раніше в той же день жителі на заході в Омасі, штат Небраска, прокинулися від сирен, що попереджали про негоду, і повсюдних відключень електроенергії на тлі проливного дощу, сильного вітру і великого граду, пише видання.

Частини штатів Іллінойс і Міннесота також могли зіткнутися з суворою погодою, очікувалося, що у вівторок увечері погодні умови мали погіршитися. Метеорологічна служба також попередила про торнадо в південній частині Міннесоти.

Шторми обрушилися на південний схід США після торнадо на Середньому Заході: щонайменше 3 загиблих