Смертельный торнадо опустошил город в Айове в США

Мощные штормы, прокатившиеся по Среднему Западу в США, вызвали множество торнадо, один из которых унес жизни нескольких человек в небольшом городке в штате Айова во вторник, сообщает CBS News, пишет УНН.

Детали

По данным правоохранительных органов, в Айове несколько человек погибли, когда торнадо прошел через Гринфилд, город с населением около 2000 человек, расположенный к юго-западу от Де-Мойна.

"Мы можем подтвердить, что в результате этого торнадо были жертвы", - сказал один из сотрудников правоохранительных органов, добавив, что точное количество смертей, связанных с погодой, неизвестно.

По его словам, "по меньшей мере дюжину" людей было доставлено в больницы с травмами.

После урагана некоторые районы Гринфилда были опустошены. Места, где когда-то стояли дома, были завалены кучами сломанных деревьев, веток, автомобильных запчастей и прочего мусора. Машины были разбиты и изувечены, а поврежденные дома стояли, перекошенные, на фоне серого и мрачного неба. Деревья стояли чуть ли не без веток и листьев. Жители помогали друг другу вытаскивать мебель и другое имущество из куч обломков или из едва уцелевших домов.

В городе введен комендантский час.

Больница системы здравоохранения округа Адер в Гринфилде была повреждена во время урагана.

По всему штату было зарегистрировано несколько торнадо, один из которых, предположительно, разрушил несколько ветровых турбин на юго-западе Айовы. Некоторые из турбин вспыхнули, выбросив в воздух клубы дыма, и продолжали тлеть и через несколько часов.

По данным сервиса PowerOutage.us по состоянию на вечер вторника более 34 000 домов и предприятий в этом районе остались без электричества, а также более 142 000 в Висконсине и 24 000 в Иллинойсе.

Штормы также обрушились на большую часть Небраски с проливным дождем, сильным ветром и сильным градом. В частности, ранее в тот же день жители на западе в Омахе, штат Небраска, проснулись от сирен, предупреждавших о непогоде, и повсеместных отключений электроэнергии на фоне проливного дождя, сильного ветра и большого града, пишет издание.

Части Иллинойса и Миннесоты также могли столкнуться с суровой погодой, ожидалось, что во вторник вечером погодные условия должны были ухудшиться. Метеорологическая служба также предупредила о торнадо в южной части Миннесоты.

Штормы обрушились на юго-восток США после торнадо на Среднем Западе: по меньшей мере 3 погибших