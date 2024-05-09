Штормы обрушились на юго-восток США после торнадо на Среднем Западе: по меньшей мере 3 погибших

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
  •  36526 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
  •  119046 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
  •  120690 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
  •  129722 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
  •  120603 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167243 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150353 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  149553 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
7 мая 2024, 07:27  •  280974 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
7 мая 2024, 06:12  •  110067 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

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Войска рф обстреляли пять общин Сумщины, прозвучали 46 взрывов

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Курс валют на 9 мая: доллар вырос на 9 копеек: курс валют на 9 мая

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В ВР внесли проект постановления об увольнении Кубракова

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Российские удары повредили инфраструктуру в Херсонской области, есть раненый

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Публикации

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Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

7 мая 2024, 11:15  •  241733 просмотра
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Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

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6 мая 2024, 10:55  •  279104 просмотра
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

3 мая 2024, 16:08  •  387588 просмотра
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  542369 просмотра

Штормы обрушились на юго-восток США после торнадо на Среднем Западе: по меньшей мере 3 погибших

По меньшей мере три человека погибли в результате сильных штормов, которые пронеслись по центральной и юго-восточной частями США, вызвав разрушительные торнадо, крупный град и наводнения.

Новости Мира •   •  9351 просмотра
Штормы обрушились на юго-восток США после торнадо на Среднем Западе: по меньшей мере 3 погибших

Войска рф обстреляли пять общин Сумщины, прозвучали 46 взрывов

российские войска обстреляли 5 населенных пунктов в Сумской области, зафиксировано 46 взрывов от артиллерийского, минометного и гранатометного огня.

Война •   •  11349 просмотра
Войска рф обстреляли пять общин Сумщины, прозвучали 46 взрывов

Курс валют на 9 мая: доллар вырос на 9 копеек: курс валют на 9 мая

Национальный банк Украины девальвировал гривну на 9 копеек, установив официальный курс на уровне 39,3828 грн/доллар США и 42,31 грн/евро.

Экономика •   •  10566 просмотра
Курс валют на 9 мая: доллар вырос на 9 копеек: курс валют на 9 мая

В ВР внесли проект постановления об увольнении Кубракова

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по вопросам восстановления Украины - министра развития громад, территорий и инфраструктуры.

политика •   •  11341 просмотра
В ВР внесли проект постановления об увольнении Кубракова

Российские удары повредили инфраструктуру в Херсонской области, есть раненый

Российские войска обстреляли жилые кварталы нескольких населенных пунктов Херсонской области, повредив инфраструктуру, здания и частную собственность, в результате чего один человек получил ранения.

Война •   •  12241 просмотра
Российские удары повредили инфраструктуру в Херсонской области, есть раненый

Палата представителей США заблокировала попытку республиканки Грин сместить спикера Джонсона

Палата представителей США проголосовала 359-43 голосами против попытки республиканки Марджори Тейлор Грин отстранить спикера Майка Джонсона с его должности, причем 11 республиканцев проголосовали против Джонсона.

Новости Мира •   •  10429 просмотра
Палата представителей США заблокировала попытку республиканки Грин сместить спикера Джонсона

Николаевскую область ночью враг атаковал "шахедом", был пожар

Вчера в Николаевской области российские войска обстреляли населенные пункты из артиллерии, а беспилотник "Шахед" ночью частично разрушил здание в Первомайском, вызвав пожар, но обошлось без жертв.

Война •   •  13021 просмотра
Николаевскую область ночью враг атаковал "шахедом", был пожар

Мирча Луческу может вернуться в "Динамо" - СМИ

Мирча Луческу, бывший главный тренер киевского "Динамо", может вернуться в клуб, сообщают румынские СМИ.

спорт •   •  11564 просмотра
Мирча Луческу может вернуться в "Динамо" - СМИ

Никополь в Днепропетровской области россияне атаковали FPV-дронами и "Градом"

Российские войска несколько раз атаковали Никополь в Днепропетровской области с помощью беспилотников и ракетных установок, повредив несколько домов и хозяйственных построек, но о жертвах не сообщалось.

Война •   •  14854 просмотра
Никополь в Днепропетровской области россияне атаковали FPV-дронами и "Градом"

В Иране известного режиссера приговорили к восьми годам заключения

Иранский режиссер Мохаммад Расулоф, лауреат Берлинского кинофестиваля, приговорен к 8 годам заключения, битью плетью, штрафу и конфискации имущества за фильмы и высказывания, признанные преступными против безопасности Ирана.

Культура •   •  15036 просмотра
В Иране известного режиссера приговорили к восьми годам заключения