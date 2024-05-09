Штормы обрушились на юго-восток США после торнадо на Среднем Западе: по меньшей мере 3 погибших

По меньшей мере три человека погибли в результате штормов, обрушившихся на юго-восток США после того, как торнадо принесли разрушения на Среднем Западе страны, пишет УНН со ссылкой на CBS News.

Детали

Сильные штормы пронеслись по центральной и юго-восточной части США поздно вечером во вторник и среду, принеся разрушительные торнадо, сильный град и став причиной гибели двух человек в Теннесси и еще одного человека в Северной Каролине.

Шторм, который прокатился северо-востоком Теннесси, принес сильный ветер, который повалил линии электропередачи и деревья. Шериф округа Клейборн Боб Брукс сообщил, что 22-летний мужчина был в машине, на которую упало одно из деревьев. Мэр округа Клэйборн Джо Брукс также подтвердил смерть в своем сообщении в социальной сети.

В среду днем чрезвычайная ситуация с торнадо - самый высокий уровень тревоги Национальной метеорологической службы США - была объявлена в районе к югу от Нэшвилла, включая города Спринг-Хилл, Чапел-Хилл и Иглвилл.

Национальная метеорологическая служба США ранее сообщала о вероятном торнадо в соседней Колумбии. Мэр Колумбии Чаз Молдер подтвердил в своем заявлении, что по крайней мере один человек погиб из-за урагана, но никаких подробностей о причине смерти не было предоставлено.

К северо-востоку от Нэшвилла в округах Самнер и Робертсон, включая города Хендерсонвилл и Галлатин, была объявлена чрезвычайная ситуация с наводнением. Национальная метеорологическая служба сообщила, что в этих районах продолжаются спасательные работы на воде, и назвала наводнение, вызванное сильными грозами, опасным для жизни.

В Северной Каролине в среду вечером после сильного шторма было объявлено чрезвычайное положение в округе Гастон. По словам чиновников, сотрудники службы экстренного реагирования работали над расчисткой дорог от упавших линий электропередачи и сломанных деревьев и помогали жителям. Пожарная служба Нью-Хоупа отреагировала на падение дерева на машину. По словам чиновников, один человек в машине погиб, еще один был доставлен в больницу.

По данным сервиса PowerOutage.us, в среду вечером более 152 000 потребителей остались без электричества в Северной Каролине и Теннесси.

Дополнение

По данным Национальной метеорологической службы США, о торнадо впервые сообщили после наступления темноты во вторник в некоторых частях Мичигана, Индианы и Огайо. Это произошло после того, как смертоносный смерч прошел над городом в Оклахоме.

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