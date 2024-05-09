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Шторми обрушилися на південний схід США після торнадо на Середньому Заході: щонайменше 3 загиблих

Шторми обрушилися на південний схід США після торнадо на Середньому Заході: щонайменше 3 загиблих

Київ • УНН

 • 19544 перегляди

Щонайменше троє людей загинули внаслідок сильних штормів, що пронеслися центральною та південно-східною частинами США, спричинивши руйнівні торнадо, великий град і повені.

Щонайменше троє людей загинули внаслідок штормів, що обрушилися на південний схід США після того, як торнадо принесли руйнування на Середньому Заході країни, пише УНН з посиланням на CBS News.

Деталі

Сильні шторми пронеслися центральною та південно-східною частиною США пізно ввечері у вівторок і середу, принісши руйнівні торнадо, сильний град і ставши причиною загибелі двох людей у Теннессі та ще однієї людини в Північній Кароліні.

Шторм, який прокотився північним сходом Теннессі, приніс сильний вітер, що повалив лінії електропередачі та дерева. Шериф округу Клейборн Боб Брукс повідомив, що 22-річний чоловік був у машині, на яку впало одне з дерев. Мер округу Клейборн Джо Брукс також підтвердив смерть у соцмережі.

У середу вдень надзвичайна ситуація з торнадо - найвищий рівень тривоги Національної метеорологічної служби США - була оголошена в районі на південь від Нешвіллу, включаючи міста Спрінг-Гілл, Чапел-Гілл та Іглвілл.

Національна метеорологічна служба США раніше повідомляла про ймовірне торнадо в сусідній Коламбії. Мер Коламбії Чаз Молдер підтвердив у своїй заяві, що принаймні одна людина загинула через ураган, але жодних подробиць про причину смерті не було надано.

На північний схід від Нешвілла в округах Самнер і Робертсон, включаючи міста Гендерсонвілл і Галлатін, було оголошено надзвичайну ситуацію з повінню. Національна метеорологічна служба повідомила, що в цих районах продовжуються рятувальні роботи на воді, і назвала повінь, спричинену сильними грозами, небезпечною для життя.

У Північній Кароліні в середу ввечері після сильного шторму було оголошено надзвичайний стан в окрузі Гастон. За словами чиновників, співробітники служби екстреного реагування працювали над розчищенням доріг від обвалених ліній електропередачі та зламаних дерев та допомагали жителям. Пожежна служба Нью-Гоупу відреагувала на падіння дерева на машину. За словами чиновників, один чоловік у машині загинув, ще один був доставлений до лікарні.

За даними сервісу PowerOutage.us, у середу ввечері понад 152 000 споживачів залишилися без електрики у Північній Кароліні та Теннессі.

Доповнення

За даними Національної метеорологічної служби США, про торнадо вперше повідомили після настання темряви у вівторок в деяких частинах Мічигану, Індіани та Огайо. Це сталося після того, як смертоносний смерч пройшов над містом в Оклагомі.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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