Два торнадо обрушилися на Мічиган: зруйнувано будинки включно з відділенням FedEx
Київ • УНН
Два торнадо обрушилися на Мічиган, зруйнувавши будівлі, в тому числі офіс FedEx, де близько 50 співробітників тимчасово опинилися в пастці, але не постраждали.
Напередодні в США, у штаті Мічиган пронеслися щонайменше два смерчи, - негода спричинила руйнування в місті Портедж; в приміщенні FedEx співробітники тимчасово опинилися в пастці. Про це повідомили Washington Post та NBC News, передає УНН.
Деталі
На початку тижня, штат Мічиган у Сполучених Штатах постраждав від кількох таких суворих погодних явищ. Зображення пошкоджень масово поширювалися в американських ЗМІ та соціальних мережах.
Одна катастрофа привертає особливу увагу: обвал складу FedEx. За повідомленням NBC News, під завалами опинилися близько п'ятдесяти людей. За словами прес-секретаря компанії, для того, щоб дістатися до людей, довелося розбирати обірвані кабелі та уламки. Незважаючи на значні руйнування, ніхто не постраждав.
Буревій завдав "значних" збитків у кількох районах міста, залишивши без електрики понад 20 000 з приблизно 49 000 мешканців, повідомили чиновники. У прес-релізі міська влада повідомила, що очікується, що більшість споживачів залишаться без світла до пізнього вечора середи.
Поліція оцінює збитки, "але через велику кількість повалених дерев і дротів рух транспорту ускладнений", - заявила у вівторок ввечері мер Портіджа Патриція Ренделл. До 10 вечора вона оголосила надзвичайний стан, щоб залучити державні і федеральні ресурси.
За даними сайту моніторингу PowerOutage.us, станом на 7 ранку середи понад 30 000 людей в Мічигані залишалися без світла по всьому штату.
Влада міста Портедж закликала мешканців постраждалих районів залишатися в середу вдома.
Нагадаємо
Центральною частиною США вдарили кілька десятків торнадо, внаслідок чого загинули щонайменше п'ятеро людей, зокрема чотиримісячна дитина.