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Руйнівний торнадо у США: загинули 5 людей, зокрема немовля

Руйнівний торнадо у США: загинули 5 людей, зокрема немовля

Київ • УНН

 • 22864 перегляди

Щонайменше 5 людей, у тому числі 4-місячне немовля, загинули внаслідок кількох десятків торнадо, що обрушилися на центральну частину Сполучених Штатів. У багатьох районах штату Оклахома оголошено надзвичайний стан.

Центральною частиною США вдарили кілька десятків торнадо, внаслідок чого загинули щонайменше п'ятеро людей, зокрема чотиримісячна дитина. Про це УНН повідомляє із посиланням на BBC. 

Деталі 

Як повідомляється, чотири людини загинули в Оклахомі, у багатьох районах цього штату оголошено надзвичайний стан. 

Особливо сильно постраждало розташоване в Оклахомі місто Салфер. На зроблених там кадрах видно зруйновані будинки і перевернуті машини. За даними місцевого міністерства охорони здоров'я, травм зазнали близько 100 людей.

Ще одну людину було вбито в штаті Айова.

Без електрики залишилися десятки тисяч людей.

Нагадаємо 

Торнадо почалися у США в п'ятницю. У суботу, за попередніми даними американської метеослужби, швидкість вітру деяких із торнадо перевищувала 218 км на годину. Кількома штатами також вдарили шторми, які за кілька годин принесли до 18 см опадів.

Руйнівний торнадо в США: пошкоджені сотні будинків у трьох штатах, в частині Небраски оголосили евакуацію27.04.24, 12:20 • 24336 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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