Руйнівний торнадо в США: пошкоджені сотні будинків у трьох штатах, в частині Небраски оголосили евакуацію
Київ • УНН
Потужний торнадо спричинив руйнування в штатах Небраска, Айова і Техас, пошкодивши сотні будинків, затопивши аеродром і спричинивши травми, причому найбільше постраждав штат Небраска.
У США потужне торнадо. Стихія вирує в Небрасці, Айові та Техасі. Найбільш нищівні руйнування від смерчу за даним ЗМІ у штаті Небраска. Там понівечені сотні приватних будинків, затоплено аеродром, є постраждалі, передає УНН.
Деталі
Насильніше від стихії постраждала Небраска (особливо у невеликих міст Елкхорн і Беннінгтон).
Зокрема торнадо значно пошкодив аеродром Епплі, також відомий як аеропорт Омаха у штаті Небраска. Він був закритий після оголошення торнадо о 17:08 (22:08 за Гринвічем). Пасажирів спустили в штормові укриття, тож ніхто не постраждав.
Я вийшов подивитися, як погано. Це шокуюче. Багато літаків під завалами. Запах нафти та палива в повітрі. Не знаю, як вони почнуть це все прибирати.
За даними адміністрації аеропорту пасажирський термінал не постраждав, але кілька будівель у зоні загальної авіації на східній стороні аеропорту зазнали пошкоджень. Станом на о 17:59. (22:49 GMT) роботу літаків відновили. Втім, через те що смерч може повернутись, очікувалися затримки рейсів.
Одним із найбільш постраждалих населених пунктів після сильних штормів є район Елкхорн в Омахі, штат Небраска. Тут потужний торнадо зруйнував будинки, в яких бригади досі шукають заблокованих чи поранених.
Нині відомо про двох поранених в Омахі. Вони також зазнали незначних травм після торнадо, що пронісся районом Елкхорн у п'ятницю, і їм вже надали необхідну меддопомогу.
Ми вважаємо, що постраждалих було дуже мало, тому що системи попередження в місті Омаха та окрузі Дуглас були дуже ефективними. .. Нас не вразив раптовий шторм. Люди про це попереджали, що, на нашу думку, врятувало життя.
У сусідній Айові великий торнадо наробив лиха в маленькому місті Мінден. Про це повідомили у Національній метеорологічній службі. Там також стихія знищила будівлі, зокрема й близько 120 житлових будинків.
Попередня інформація вказує на різний ступінь пошкоджень..
За даними надзвичайників станом на ранок в штаті Айова травмовані чотири людини. Трьох постраждалих вже відпустили, один залишається в лікарні. Його стан стабільний.
Співробітники служби надзвичайних ситуацій в округах Шелбі та Дуглас штату Небраска повідомили, що у них немає повідомлень про постраждалих після того, як у п’ятницю кілька торнадо обрушилися на їхні громади.
Однак офіційні особи повідомили, що шторм завдав значної матеріальної шкоди, а жителів було евакуйовано.
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Зазначається що пік торнадо очікується сьогодні вдень. Небезпека смерчу також є для жителів Мічигану до Техасу. Тож попередження про торнадо залишалося в силі до вечора п’ятниці, а до 21:30 Національна служба погоди нарахувала понад 60 повідомлень про торнадо в п’яти штатах.