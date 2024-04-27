Разрушительный торнадо в США: повреждены сотни домов в трех штатах, в части Небраски объявили эвакуацию

В США мощное торнадо. Стихия бушует в Небраске, Айове и Техасе. Наиболее сокрушительные разрушения от смерча по данным СМИ в штате Небраска. Там изуродованы сотни частных домов, затоплен аэродром, есть пострадавшие, передает УНН.

Детали

Сильнее всего от стихии пострадала Небраска (особенно у небольших городов Элкхорн и Беннингтон).

В частности торнадо значительно повредил аэродром Эппли, также известный как аэропорт Омаха в штате Небраска. Он был закрыт после объявления торнадо в 17:08 (22:08 по Гринвичу). Пассажиров спустили в штормовые укрытия, поэтому никто не пострадал.

Я вышел посмотреть, как плохо. Это шокирует. Много самолетов под завалами. Запах нефти и топлива в воздухе. Не знаю, как они начнут это все убирать. - пишет в соцсети пользователь X @Sky360s.

По данным администрации аэропорта пассажирский терминал не пострадал, но несколько зданий в зоне общей авиации на восточной стороне аэропорта получили повреждения. По состоянию на 17:59 (22:49 GMT) работу самолетов восстановили. Впрочем, из-за того что смерч может вернуться, ожидались задержки рейсов.

Одним из наиболее пострадавших населенных пунктов после сильных штормов является район Елкхорн в Омахе, штат Небраска. Здесь мощный торнадо разрушил дома, в которых бригады до сих пор ищут заблокированных или раненых.

Сейчас известно о двух раненых в Омахе. Они также получили незначительные травмы после торнадо, пронесшегося по району Элкхорн в пятницу, и им уже оказали необходимую медпомощь.

Мы считаем, что пострадавших было очень мало, потому что системы предупреждения в городе Омаха и округе Дуглас были очень эффективными. .... Мы не были поражены внезапным штормом. Люди об этом предупреждали, что, по нашему мнению, спасло жизни. - отметил начальник полиции Омахи Тодд Шмадерер в комментарии журналистам.

В соседней Айове большой торнадо наделал беды в маленьком городе Минден. Об этом сообщили в Национальной метеорологической службе. Там также стихия уничтожила здания, в том числе около 120 жилых домов.

Предварительная информация указывает на разную степень повреждений. - сказали представители службы чрезвычайных ситуаций.

По данным чрезвычайников по состоянию на утро в штате Айова травмированы четыре человека. Троих пострадавших уже отпустили, один остается в больнице. Его состояние стабильное.

Сотрудники службы чрезвычайных ситуаций в округах Шелби и Дуглас штата Небраска сообщили, что у них нет сообщений о пострадавших после того, как в пятницу несколько торнадо обрушились на их общины.

Однако официальные лица сообщили, что шторм нанес значительный материальный ущерб, а жители были эвакуированы.

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Отмечается что пик торнадо ожидается сегодня днем. Опасность смерча также есть для жителей Мичигана до Техаса. Поэтому предупреждение о торнадо оставалось в силе до вечера пятницы, а к 21:30 Национальная служба погоды насчитала более 60 сообщений о торнадо в пяти штатах.