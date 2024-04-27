Разрушительный торнадо в США: повреждены сотни домов в трех штатах, в части Небраски объявили эвакуацию

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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aiovaАйова
michiganМичиган
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Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
  •  131602 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
  •  133641 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
  •  135806 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
  •  123520 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  85422 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  81184 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  153528 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  168061 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  172486 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  151547 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

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23 апреля 2024, 08:23  •  357154 просмотра

Разрушительный торнадо в США: повреждены сотни домов в трех штатах, в части Небраски объявили эвакуацию

Мощный торнадо вызвал разрушения в штатах Небраска, Айова и Техас, повредив сотни домов, затопив аэродром и вызвав травмы, причем больше всего пострадал штат Небраска.

Общество •   •  4683 просмотра
Разрушительный торнадо в США: повреждены сотни домов в трех штатах, в части Небраски объявили эвакуацию

Шмыгаль на Волыни ознакомился с возведением фортификационных сооружений

Премьер-министр Денис Шмыгаль проинспектировал строительство военно-инженерных и фортификационных сооружений вблизи государственной границы в Волынской области, что является частью усилий Украины по строительству оборонительных сооружений, на которые выделено 38 млрд грн, из которых 3,4 млрд грн - для Волыни.

Война •   •  8070 просмотра
Шмыгаль на Волыни ознакомился с возведением фортификационных сооружений

Утренняя атака рф на Харьковщину: из-под завалов дома достали тело мужчины

Тело мужчины было найдено из-под завалов частного дома в городе Волчанск в Харьковской области после утреннего российского обстрела. Также сообщалось, что две ракеты С-300 попали в психиатрическую больницу в Харькове.

Война •   •  7762 просмотра
Утренняя атака рф на Харьковщину: из-под завалов дома достали тело мужчины

Евлаш о ночной ракетной атаке рф: одна из первых после не длительного затишья

россия осуществила ночную ракетную атаку, одну из первых после короткого затишья, используя мощное оружие, такое как гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которые трудно сбить в районах, где отсутствуют эффективные системы противовоздушной обороны.

Война •   •  8242 просмотра
Евлаш о ночной ракетной атаке рф: одна из первых после не длительного затишья

В Балаклее разоблачили коллаборационистку, ей объявили подозрение - прокуратура Харьковщины

В Балаклее Харьковской области местная жительница сотрудничала с российскими оккупантами, добровольно работая "главным бухгалтером отдела образования" во время оккупации.

Война •   •  8566 просмотра
В Балаклее разоблачили коллаборационистку, ей объявили подозрение - прокуратура Харьковщины

Силы обороны Юга сбили 10 российских снарядов, летевших атаковать украинскую энергетику

Силы обороны Южного региона сбили 10 воздушных целей, направленных на объекты энергетической инфраструктуры Украины, в том числе 3 в Николаевской области и 7 в Днепропетровской области, но вражеская ракета попала в энергетический объект в Криворожском районе, вызвав ранения одного человека и перебои в водоснабжении.

Война •   •  10205 просмотра
Силы обороны Юга сбили 10 российских снарядов, летевших атаковать украинскую энергетику

"Хлопок" на военном аэродроме и двух НПЗ в РФ устроила СБУ - источник

Служба безопасности Украины (СБУ) организовала удары беспилотников по военному аэродрому в Кущевске и двум нефтеперерабатывающим заводам в Краснодарском крае России, вызвав пожары и повреждения ключевых объектов.

Война •   •  10925 просмотра
"Хлопок" на военном аэродроме и двух НПЗ в РФ устроила СБУ - источник

В Краснодарском крае рф бпла атаковали нефтеперерабатывающие заводы и военный аэродром, повреждены самолёты

Украинские беспилотники атаковали военный аэродром в Кущевской, Краснодарский край, россия, повредив самолеты и нефтеперерабатывающие заводы в регионе.

Война •   •  11264 просмотра
В Краснодарском крае рф бпла атаковали нефтеперерабатывающие заводы и военный аэродром, повреждены самолёты

В Донецкой области из-за российских атак травмированы три человека - ОВА

В Донецкой области в результате российских обстрелов ранения получили три человека, а также 16 случаев обстрелов населенных пунктов.

Война •   •  12992 просмотра
В Донецкой области из-за российских атак травмированы три человека - ОВА

На Херсонщине из-за атаки рф погиб человек, еще 8 травмированы, есть попадания в критическую инфраструктуру

В Херсонской области российские войска обстреляли жилые районы, в 14 населенных пунктах области попав в объекты критической инфраструктуры и частные дома, в результате чего 1 человек погиб, еще 8 получили ранения.

Война •   •  13554 просмотра
На Херсонщине из-за атаки рф погиб человек, еще 8 травмированы, есть попадания в критическую инфраструктуру