Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
Разрушительный торнадо в США: погибли 5 человек, в том числе младенец
Армия рф ударила более 340 раз по Запорожской области: попала ракетой по Запорожью, есть раненый
ВОЗ предупреждает, что мир все еще не готов к следующей пандемии
На фронте 131 боестолкновение за сутки, ВСУ отбили 55 вражеских атак на Авдеевском направлении - Генштаб
FT: Турция хочет увеличить закупки СПГ у США, чтобы уменьшить зависимость свою от рф
За неделю ВСУ уничтожили почти 7 тысяч россиян и более 800 единиц российской техники
В Словении хотят провести референдум по легализации эвтаназии и марихуаны
29 апреля: Всеукраинский день футбола, Всемирный день желаний
Немецкий автогигант BMW планирует инвестировать в заводы в Китае почти 3 миллиарда долларов
На этой неделе в Египте состоится новый раунд переговоров по прекращению огня в Газе - СМИ
Популярные
Часы одного из пассажиров "Титаника" продали за 1,5 миллиона долларов
Украина уведомила Евросовет о частичном отступлении от конвенции по правам человека: о чем идет речь
Telegram заблокировал несколько чат-ботов, которые использовали Силы обороны Украины
"Эвакуация с Полтавщины": в ГСЧС предупредили украинцев об очередном российском фейке
В Сумской области взрывы - СМИ
Публикации
Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты
Восстановление за счет ВСУ
Разрушительный торнадо в США: погибли 5 человек, в том числе младенец
По меньшей мере 5 человек, в том числе 4-месячный младенец, погибли в результате нескольких десятков торнадо, обрушившихся на центральную часть Соединенных Штатов. Во многих районах штата Оклахома объявлено чрезвычайное положение.
Армия рф ударила более 340 раз по Запорожской области: попала ракетой по Запорожью, есть раненый
Российские войска 346 раз обстреляли населенные пункты Запорожской области, в том числе осуществили ракетный обстрел города Запорожье, в результате чего один человек получил ранения.
ВОЗ предупреждает, что мир все еще не готов к следующей пандемии
По словам Генерального директора ВОЗ, мир все еще не готов к очередной пандемии, но ведется работа над глобальным соглашением о пандемии, которое может быть подписано уже в следующем месяце.
На фронте 131 боестолкновение за сутки, ВСУ отбили 55 вражеских атак на Авдеевском направлении - Генштаб
За минувшие сутки на линии фронта произошло 131 боевое столкновение, враг совершил многочисленные обстрелы на Авдеевском, Бахмутском и Новопавловском направлениях, но украинские войска отбили эти атаки и нанесли потери оккупационным войскам.
FT: Турция хочет увеличить закупки СПГ у США, чтобы уменьшить зависимость свою от рф
Турция стремится заключить долгосрочное соглашение с ExxonMobil на импорт до 2,5 млн. тонн СПГ ежегодно, что уменьшит ее зависимость от поставок российского газа.
За неделю ВСУ уничтожили почти 7 тысяч россиян и более 800 единиц российской техники
За прошедшую неделю, с 21 по 28 апреля 2024 года, Вооруженные Силы Украины уничтожили около 6620 российских военнослужащих. Кроме того, за неделю украинские военные ликвидировали почти тысячу единиц вооружения и военной техники рф.
В Словении хотят провести референдум по легализации эвтаназии и марихуаны
9 июня в Словении состоится референдум по легализации эвтаназии и выращивания каннабиса для медицинского и личного использования, совмещенный с выборами в Европарламент.
29 апреля: Всеукраинский день футбола, Всемирный день желаний
Именно 29 апреля 1992 года в Ужгороде сборная Украины по футболу провела свой первый в истории официальный матч, в котором уступила венграм со счетом 1:3. Первым капитаном команды стал Юрий Шелепницкий, а первый гол сборной Украины забил Иван Гецко.
Немецкий автогигант BMW планирует инвестировать в заводы в Китае почти 3 миллиарда долларов
BMW планирует инвестировать почти 3 миллиарда долларов в расширение производства электромобилей в Шэньяне, Китай, в результате чего общий объем инвестиций в завод к 2026 году превысит 14 миллиардов долларов.
На этой неделе в Египте состоится новый раунд переговоров по прекращению огня в Газе - СМИ
Ожидается, что делегация ХАМАСа встретится с катарскими и египетскими посредниками для обсуждения возможности прекращения огня в Газе.