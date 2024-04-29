Разрушительный торнадо в США: погибли 5 человек, в том числе младенец

По центральной части США ударили несколько десятков торнадо, в результате чего погибли по меньшей мере пять человек, в том числе четырехмесячный ребенок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BBC.

Детали

Как сообщается, четыре человека погибли в Оклахоме, во многих районах этого штата объявлено чрезвычайное положение.

Особенно сильно пострадал расположенный в Оклахоме город Салфер. На сделанных там кадрах видны разрушенные дома и перевернутые машины. По данным местного министерства здравоохранения, травмы получили около 100 человек.

Еще один человек был убит в штате Айова.

Без электричества остались десятки тысяч людей.

Напомним

Торнадо начались в США в пятницу. В субботу, по предварительным данным американской метеослужбы, скорость ветра некоторых из торнадо превышала 218 км в час. По нескольким штатам также ударили штормы, которые за несколько часов принесли до 18 см осадков.

Разрушительный торнадо в США: повреждены сотни домов в трех штатах, в части Небраски объявили эвакуацию