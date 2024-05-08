"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
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Два торнадо обрушились на Мичиган: разрушены дома включая отделение FedEx
Два торнадо обрушились на Мичиган, разрушив здания, в том числе офис FedEx, где около 50 сотрудников временно оказались в ловушке, но не пострадали.
Выпускал альбомы Nirvana, Pixies и PJ Harvey: умер всемирно известный музыкальный продюсер Стив Альбини
Легендарный звукорежиссер и музыкальный продюсер Стив Албини, который продюсировал альбомы Nirvana, Pixies и PJ Harvey, умер в возрасте 61 года.
Зеленский поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии: детали
Президент Зеленский обсудил двусторонние вопросы и украинскую формулу мира с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, который выразил желание помочь восстановить мир в Украине.
В ВР рассматривают две модели экономического бронирования - Арахамия
Обсуждаются две модели экономического бронирования: одна, когда военнообязанные платят 35 000 гривен налогов на содержание солдата, а другая - с отраслевыми квотами, когда компании платят минимальную заработную плату солдата за каждого зарезервированного работника.
Канадские спецслужбы обнаружили попытки КНР вмешаться в выборы в стране
Постоянные попытки Китая вмешаться в канадские выборы могут подорвать демократический процесс и институты страны, говорится в отчете канадского шпионского агентства CSIS.
Говорить об эффекте от предоставленного Украине финансирования от США на поле боя "слишком рано" - глава Пентагона
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что пока рано оценивать влияние американского финансирования на боеспособность Украины, поскольку Киеву нужно время, чтобы получить выделенную поддержку.
В апреле спрос украинцев на электромобили вырос вдвое: какие модели покупали чаще всего
В апреле украинский автопарк пополнился более 4200 электромобилями, что вдвое превысило спрос по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
"День Победы" празднуют уже неделю: Федоров рассказал, как на оккупированных территориях воплощают кремлевскую пропаганду
Председатель Запорожской ОВА сообщил, что на временно оккупированных территориях уже неделю празднуют "День Победы", причем пожилые люди и дети больше всего подвергаются воздействию кремлевской пропаганды, которая включает в себя школьные мероприятия, пропагандистские доски и колорадские ленты.
Сербия первой в Европе подписала соглашение с Китаем о построении "общего будущего"
Сербия стала первой европейской страной, которая подписала соглашение с Китаем об "общем будущем" и углублении всестороннего стратегического партнерства.
Для восстановления после атак: Британия внесет в Фонд поддержки энергетики 23 млн евро
Великобритания предоставит дополнительные 23 миллиона евро в Фонд энергетической поддержки Украины, чтобы помочь восстановить поврежденную энергетическую инфраструктуру, усилить безопасность и обеспечить резервное питание.