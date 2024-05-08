Два торнадо обрушились на Мичиган: разрушены дома включая отделение FedEx

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
  •  73747 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
  •  100716 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
  •  110868 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
  •  109406 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  166229 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  149771 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  149209 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
7 мая 2024, 07:27  •  254127 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
7 мая 2024, 06:12  •  109955 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
6 мая 2024, 16:25  •  120729 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

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Канадские спецслужбы обнаружили попытки КНР вмешаться в выборы в стране

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Говорить об эффекте от предоставленного Украине финансирования от США на поле боя "слишком рано" - глава Пентагона

Говорить об эффекте от предоставленного Украине финансирования от США на поле боя "слишком рано" - глава Пентагона

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Шабунин числится боевым медиком и получает надбавки за службу, оставаясь в Киеве - СМИ

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Публикации

Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

7 мая 2024, 11:15  •  213612 просмотра
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
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7 мая 2024, 07:27  •  254127 просмотра
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

6 мая 2024, 10:55  •  253224 просмотра
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

3 мая 2024, 16:08  •  362413 просмотра
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  517836 просмотра

Два торнадо обрушились на Мичиган: разрушены дома включая отделение FedEx

Два торнадо обрушились на Мичиган, разрушив здания, в том числе офис FedEx, где около 50 сотрудников временно оказались в ловушке, но не пострадали.

Новости Мира •   •  9863 просмотра
Два торнадо обрушились на Мичиган: разрушены дома включая отделение FedEx

Выпускал альбомы Nirvana, Pixies и PJ Harvey: умер всемирно известный музыкальный продюсер Стив Альбини

Легендарный звукорежиссер и музыкальный продюсер Стив Албини, который продюсировал альбомы Nirvana, Pixies и PJ Harvey, умер в возрасте 61 года.

Культура •   •  10050 просмотра
Выпускал альбомы Nirvana, Pixies и PJ Harvey: умер всемирно известный музыкальный продюсер Стив Альбини

Зеленский поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии: детали

Президент Зеленский обсудил двусторонние вопросы и украинскую формулу мира с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, который выразил желание помочь восстановить мир в Украине.

политика •   •  11512 просмотра
Зеленский поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии: детали

В ВР рассматривают две модели экономического бронирования - Арахамия

Обсуждаются две модели экономического бронирования: одна, когда военнообязанные платят 35 000 гривен налогов на содержание солдата, а другая - с отраслевыми квотами, когда компании платят минимальную заработную плату солдата за каждого зарезервированного работника.

Общество •   •  11572 просмотра
В ВР рассматривают две модели экономического бронирования - Арахамия

Канадские спецслужбы обнаружили попытки КНР вмешаться в выборы в стране

Постоянные попытки Китая вмешаться в канадские выборы могут подорвать демократический процесс и институты страны, говорится в отчете канадского шпионского агентства CSIS.

Новости Мира •   •  10533 просмотра
Канадские спецслужбы обнаружили попытки КНР вмешаться в выборы в стране

Говорить об эффекте от предоставленного Украине финансирования от США на поле боя "слишком рано" - глава Пентагона

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что пока рано оценивать влияние американского финансирования на боеспособность Украины, поскольку Киеву нужно время, чтобы получить выделенную поддержку.

Война •   •  11949 просмотра
Говорить об эффекте от предоставленного Украине финансирования от США на поле боя "слишком рано" - глава Пентагона

В апреле спрос украинцев на электромобили вырос вдвое: какие модели покупали чаще всего

В апреле украинский автопарк пополнился более 4200 электромобилями, что вдвое превысило спрос по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Экономика •   •  10241 просмотра
В апреле спрос украинцев на электромобили вырос вдвое: какие модели покупали чаще всего

"День Победы" празднуют уже неделю: Федоров рассказал, как на оккупированных территориях воплощают кремлевскую пропаганду

Председатель Запорожской ОВА сообщил, что на временно оккупированных территориях уже неделю празднуют "День Победы", причем пожилые люди и дети больше всего подвергаются воздействию кремлевской пропаганды, которая включает в себя школьные мероприятия, пропагандистские доски и колорадские ленты.

Война •   •  12348 просмотра
"День Победы" празднуют уже неделю: Федоров рассказал, как на оккупированных территориях воплощают кремлевскую пропаганду

Сербия первой в Европе подписала соглашение с Китаем о построении "общего будущего"

Сербия стала первой европейской страной, которая подписала соглашение с Китаем об "общем будущем" и углублении всестороннего стратегического партнерства.

Новости Мира •   •  10124 просмотра
Сербия первой в Европе подписала соглашение с Китаем о построении "общего будущего"

Для восстановления после атак: Британия внесет в Фонд поддержки энергетики 23 млн евро

Великобритания предоставит дополнительные 23 миллиона евро в Фонд энергетической поддержки Украины, чтобы помочь восстановить поврежденную энергетическую инфраструктуру, усилить безопасность и обеспечить резервное питание.

Экономика •   •  9534 просмотра
Для восстановления после атак: Британия внесет в Фонд поддержки энергетики 23 млн евро