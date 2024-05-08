Два торнадо обрушились на Мичиган: разрушены дома включая отделение FedEx

Накануне в США, в штате Мичиган пронеслись по меньшей мере два смерча, - непогода вызвала разрушения в городе Портедж; в помещении FedEx сотрудники временно оказались в ловушке. Об этом сообщили Washington Post и NBC News, передает УНН.

Детали

В начале недели, штат Мичиган в Соединенных Штатах пострадал от нескольких таких суровых погодных явлений. Изображения повреждений массово распространялись в американских СМИ и социальных сетях.

Одна катастрофа привлекает особое внимание: обвал склада FedEx. По сообщению NBC News, под завалами оказались около пятидесяти человек. По словам пресс-секретаря компании, для того, чтобы добраться до людей, пришлось разбирать оборванные кабели и обломки. Несмотря на значительные разрушения, никто не пострадал.

Ураган нанес "значительный" ущерб в нескольких районах города, оставив без электричества более 20 000 из примерно 49 000 жителей, сообщили чиновники. В пресс-релизе городские власти сообщили, что ожидается, что большинство потребителей останутся без света до позднего вечера среды.

Полиция оценивает ущерб, "но из-за большого количества поваленных деревьев и проводов движение транспорта затруднено", - заявила во вторник вечером мэр Портиджа Патриция Ренделл. До 10 вечера она объявила чрезвычайное положение, чтобы привлечь государственные и федеральные ресурсы.

По данным сайта мониторинга PowerOutage.us, по состоянию на 7 утра среды более 30 000 человек в Мичигане оставались без света по всему штату.

Власти города Портедж призвали жителей пострадавших районов оставаться в среду дома.

Напомним,

По центральной части США ударили несколько десятков торнадо, в результате чего погибли по меньшей мере пять человек, в том числе четырехмесячный ребенок.