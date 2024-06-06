Разрушительные торнадо обрушились на Мэриленд в США: появилось видео с дрона

В США на штат Мэриленд в среду обрушилось несколько торнадо, в том числе одно в округе Монтгомери, сообщили в пожарно-спасательной службе, пишет УНН со ссылкой на The Washington Post.

Детали

В результате пять человек оказались в ловушке в доме в Гейтерсбурге, а один человек был отправлен в больницу с травмами.

Район Олд-Таун в Гейтерсбурге больше всего пострадал от торнадо, пронесшегося по округу Монтгомери, значительно повредив там три дома.

Очевидцы сняли множество видео непогоды. В частности, появились впечатляющие кадры торнадо в округе Монтгомери, между Гейтерсбургом и Олни вечером, с дрона.

Хотя Национальной метеорологической службе потребуется время как минимум до полудня четверга, чтобы оценить ущерб, это, возможно, была одна из самых значительных вспышек торнадо за последние годы, если не десятилетия, в Мэриленде, отмечает издание.

Сообщалось также о торнадо к северу от Лисбурга, Вирджиния, и к востоку от Балтимора. По состоянию на 22:30 по местному времени угроза для округа Колумбия миновала.

Многочисленные торнадо, пронесшиеся округом Колумбия в среду вечером, как указано, стали некоторой неожиданностью. Их вызвал теплый фронт. В четверг возможны новые штормы, на этот раз с холодного фронта, идущего с запада. Но торнадо гораздо менее вероятны.

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