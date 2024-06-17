В США выпустили предупреждение о "зимнем шторме" для двух штатов, несмотря на то, что сейчас середина июня, сообщает Newsweek, пишет УНН.

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"Календарь может и показывает летнюю дату, но, похоже, никто не сказал погоде - синоптики предупреждают о "зимнем шторме" в некоторых регионах, несмотря на то, что сейчас середина июня", - пишет издание.

Части Монтаны и Айдахо в США, как указано, получили "предупреждение о зимнем шторме" от Национальной метеорологической службы (NWS), которая опубликовала в понедельник карту, показывающую, какие регионы заденет. По словам экспертов, за ночь в некоторых районах может выпасть до 15 дюймов (38,1 см) снега, предупреждая об опасности для водителей и возможных отключениях электроэнергии.

"Это происходит на фоне поразительно разнообразных погодных условий: одни части страны страдают от волн жары, а другие - от жестоких наводнений. Эксперты опасаются, что изменение климата усилит экстремальные погодные явления", - указывает издание.

Территория, указанная NWS, обозначает участок, охватывающий Монтану и Айдахо, причем, по прогнозам, от шторма больше всего пострадает возвышенность.

В Айдахо на карте были отмечены населенные пункты на западе, такие как Лоуэлл и Риггинс. Районы Монтаны, которые может задеть, включают озеро Сили, Драммонд и Сулу.

В горах южного Клируотера и Биттеррут, включая Элк-Сити, Ред-Ривер Хот-Спрингс, Дикси и перевал Лоло, прогнозировалось до 6 дюймов (15,24 см) снега, а на холмах, включая перевал Нез-Персе, ожидается выпадение до 15 дюймов снега.

До 15 дюймов снега также "возможны на холмах в хребтах Сапфир и Биттеррут, включая перевал Скалкахо и перевал Лост-Трейл", сообщили синоптики.

Одно предупреждение, вступившее в силу с полуночи воскресенья до 6 утра вторника по местному времени, предупреждает о "накоплении снега от 1 до 4 дюймов (до 10,16 см) от Батта до Анаконды, от 2 до 5 дюймов (до 12,7 см) в Овандо, в районе озера Джорджтаун, на перевале Макдональд и перевале Хоумстейк. От 5 до 14 дюймов (до 35,56 см) на возвышенности". Далее предупреждение содержит совет местным жителям: "Путешествие в отдаленные районы будет очень сложным. Снег на деревьях может привести к поломке веток и отключению электроэнергии...".

Еще одно предупреждение о зимнем шторме было выпущено для дорог.

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