Ціни на житло у США досягли нового рекорду, попри ознаки пом'якшення ситуації

Ціни на житло у США зросли у другому кварталі 2025 року вдвічі швидше, ніж у перших трьох місяцях року, на тлі того, як менше мегаполісів повідомили про значне зростання цін, а більше ринків зафіксували зниження цін, пише УНН з посиланням на Inman.

Деталі

Але ціни все ж зросли до рекордно високих рівнів на національному рівні, при цьому середня ціна на вже існуюче житло на одну сім'ю у США зросла на 1,7% до 429 000 доларів США, згідно з новими даними Національної асоціації ріелторів (NAR).

75% ринків мегаполісів США зафіксували зростання цін у другому кварталі порівняно з минулим роком, згідно з індексом середніх цін та доступності житла NAR, опублікованим у вівторок. Це менше, ніж 83% ринків у першому кварталі.

5% ринків зафіксували двозначне зростання цін у кварталі, що менше, ніж 11% у першому кварталі.

"Ціни на житло зростають швидше на Середньому Заході через доступність, а на Північному Сході - через обмежені запаси", - сказав головний економіст NAR Лоуренс Юн. - Південний регіон, особливо Флорида та Техас, переживає корекцію цін через збільшення будівництва нового житла в останні роки".

Дані NAR також показують, що ціни на житло впали на 24% ринків, причому п'ять ринків Флориди продемонстрували найбільше зниження цін. Зниження цін очолювали Сарасота, Пунта-Горда та Неаполь.

Ринки з найбільшим зростанням цін знаходяться на Середньому Заході та Південно-Східному узбережжі, згідно з даними NAR, на тлі того, як найбільше підняли ціни покупці, які гналися за доступним житлом.

"Якщо процентні ставки знизяться, найсильніше вивільнення відкладеного попиту на житло, ймовірно, відбудеться в штатах зі значним зростанням зайнятості в останні роки, таких як Айдахо, Юта, Кароліна, Флорида та Техас", - сказав Юн.

