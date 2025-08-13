Ціни на житло у США досягли нового рекорду, попри ознаки пом'якшення ситуації

$41.450.06
48.200.00
ukenru
06:18 • 6492 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
06:01 • 6404 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
12 серпня, 17:43 • 26059 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 55526 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 14:45 • 40977 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
12 серпня, 13:48 • 73806 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
12 серпня, 13:29 • 40262 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12 серпня, 12:50 • 40284 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12 серпня, 12:25 • 109677 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
12 серпня, 11:50 • 98866 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
0м/с
63%
756мм
Популярнi новини
Міноборони рф звинувачує Україну в "підготовці провокації" для зриву зустрічі Трампа і путіна12 серпня, 22:43 • 12845 перегляди
Бізнес на блокпосту: на Дніпропетровщині судитимуть правоохоронців, які вимагали гроші у водіїв13 серпня, 00:20 • 8782 перегляди
Заступник командира військової частини організував "дистанційну службу" і забирав виплати підлеглихPhoto02:17 • 14882 перегляди
Наслідки втрати Україною контролю над Донецькою областю для фронту - прогноз ISWPhoto02:50 • 14458 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на Ібіці05:47 • 5546 перегляди
Публікації
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo06:18 • 6558 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 26111 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах12 серпня, 16:50 • 20408 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 55574 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto12 серпня, 13:48 • 73829 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Василь Малюк
Марко Рубіо
Девід Леммі
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Білий дім
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на Ібіці05:47 • 5568 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 12883 перегляди
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка12 серпня, 15:52 • 20731 перегляди
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40 • 91689 перегляди
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантомPhoto11 серпня, 19:18 • 53541 перегляди
Актуальне
Financial Times
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
Ту-95
Ту-22М

Ціни на житло у США досягли нового рекорду, попри ознаки пом'якшення ситуації

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Середня ціна на житло в США зросла на 1,7% до $429 000 у другому кварталі 2025 року, досягнувши рекордних рівнів. Однак зростання сповільнилося на 75% ринків, а 24% ринків зафіксували зниження цін, особливо у Флориді.

Ціни на житло у США досягли нового рекорду, попри ознаки пом'якшення ситуації

Ціни на житло у США зросли у другому кварталі 2025 року вдвічі швидше, ніж у перших трьох місяцях року, на тлі того, як менше мегаполісів повідомили про значне зростання цін, а більше ринків зафіксували зниження цін, пише УНН з посиланням на Inman.

Деталі

Але ціни все ж зросли до рекордно високих рівнів на національному рівні, при цьому середня ціна на вже існуюче житло на одну сім'ю у США зросла на 1,7% до 429 000 доларів США, згідно з новими даними Національної асоціації ріелторів (NAR).

75% ринків мегаполісів США зафіксували зростання цін у другому кварталі порівняно з минулим роком, згідно з індексом середніх цін та доступності житла NAR, опублікованим у вівторок. Це менше, ніж 83% ринків у першому кварталі.

5% ринків зафіксували двозначне зростання цін у кварталі, що менше, ніж 11% у першому кварталі.

"Ціни на житло зростають швидше на Середньому Заході через доступність, а на Північному Сході - через обмежені запаси", - сказав головний економіст NAR Лоуренс Юн. - Південний регіон, особливо Флорида та Техас, переживає корекцію цін через збільшення будівництва нового житла в останні роки".

Дані NAR також показують, що ціни на житло впали на 24% ринків, причому п'ять ринків Флориди продемонстрували найбільше зниження цін. Зниження цін очолювали Сарасота, Пунта-Горда та Неаполь.

Ринки з найбільшим зростанням цін знаходяться на Середньому Заході та Південно-Східному узбережжі, згідно з даними NAR, на тлі того, як найбільше підняли ціни покупці, які гналися за доступним житлом.

"Якщо процентні ставки знизяться, найсильніше вивільнення відкладеного попиту на житло, ймовірно, відбудеться в штатах зі значним зростанням зайнятості в останні роки, таких як Айдахо, Юта, Кароліна, Флорида та Техас", - сказав Юн.

У США на оренду житла витрачають тижневу зарплату, а в деяких містах - дохід за два тижні26.07.25, 14:19 • 4847 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини СвітуНаші за кордономНерухомість
Юта
Айдахо
Техас
Сполучені Штати Америки
Флорида