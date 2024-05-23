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Сенат США готує законопроект про санкції проти грузинських політиків через закон про іноагентів - ЗМІ

Сенат США готує законопроект про санкції проти грузинських політиків через закон про іноагентів - ЗМІ

Київ • УНН

 • 29143 перегляди

Сенат США готує двопартійний законопроект про введення санкцій проти грузинських політиків, відповідальних за закон про іноземних агентів, який перешкоджає євроатлантичній інтеграції Грузії.

У Сенаті США готують двопартійний законопроект, який передбачає санкції щодо грузинських політиків, відповідальних за ухвалення закону про іноагентів. Про це пише Politico, передає УНН.

Деталі

Ініціативу мають зареєструвати у Сенаті сьогодні. Її автори – сенатори Джин Шахін (демократ від штату Нью-Гемпшир) та Джим Ріш (республіканець від штату Айдахо). Називається документ Georgian People's Act (Акт грузинського народу).

Венеціанська комісія забракувала грузинський закон про іноагентів: як відреагувала правляча партія Грузії21.05.24, 21:54 • 37992 перегляди

Законопроект передбачає візові обмеження та інші санкції щодо грузинських політиків, які "перешкоджали євроатлантичній інтеграції" країни, були викриті в корупції та порушення прав людини, а також просували закон про іноагентів або брали участь у його ухваленні.

Він також закликає до постійного припинення стратегічного діалогу між США та Грузією. У його рамках дві країни спільно працювали над питаннями безпеки та демократії.

Водночас законопроект пропонує виділити щонайменше 50 млн доларів "на підтримку проектів демократії та верховенства закону в Грузії". Інша пропозиція – про початок розслідування "іноземного шкідливого впливу" у країні.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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