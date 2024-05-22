Грузії можуть не підтвердити статус кандидата в члени ЄС, якщо уряд не відкличе законопроєкт "про іноагентів" - Foreign Policy

ЄС готовий поставити на карту статус кандидата Грузії у відповідь на закон про "іноземних агентів". Про це УНН пише з посиланням на Foreign Policy.

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В Європейському Союзі виступають проти прийняття у Грузії, яка з минулого року є країною-кандидатом в члени ЄС, закону "про іноагентів". Заявляється, ЄС не може прийняти законопроєкт у нинішньому вигляді, оскільки він суперечить основним цінностям і законам блоку, яких Грузія повинна дотримуватися, щоб стати його членом.

Ухвалення цього закону негативно впливає на прогрес Грузії на шляху до ЄС. Вибір подальшого шляху - в руках Грузії. Ми закликаємо грузинську владу відкликати закон, підтвердити свою прихильність шляху до ЄС і просунути необхідні реформи, викладені в 9 кроках - заявляв Жозеп Боррель, керівник зовнішньополітичної служби ЄС.

Боррель додав, що ЄС підтримує грузинський народ і його вибір на користь демократії та європейського майбутнього Грузії.

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Високопоставлений чиновник ЄС, який побажав залишитися неназваним, сказав Foreign Policy, що найбільш вірогідний сценарій полягає в тому, що в жовтні, якщо законопроєкт не буде відкликаний, Європейська комісія повідомить грузинському уряду, що вона не підтвердить статус кандидата на вступ до ЄС, коли випустить свій щорічний звіт про країни, які беруть участь у процесі вступу.

Наприкінці травня міністри закордонних справ ЄС зустрінуться і, ймовірно, обговорять потенційну реакцію блоку на схвалення законопроекту.

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Законопроєкт про "іноземних агентів", який нагадує російський закон, запроваджений росією у 2012 році для боротьби з критиками Кремля, вимагатиме від усіх організацій, які отримують понад 20% свого фінансування з інших країн, зареєструватися в Міністерстві юстиції Грузії як агенти іноземного впливу.

Уряд Грузії виступив на захист законопроекту, стверджуючи, що він необхідний для підвищення прозорості, захисту від "псевдоліберальних цінностей", що просуваються іноземцями, і захисту суверенітету країни. Президент Грузії Саломе Зурабішвілі 19 травня оголосила, що наклала вето. Але її рішення може бути скасоване шляхом повторного голосування в парламенті.

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