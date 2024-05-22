Грузії можуть не підтвердити статус кандидата в члени ЄС, якщо уряд не відкличе законопроєкт "про іноагентів" - Foreign Policy

ukenru
14:28 • 20705 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

10:47 • 40243 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 56860 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 55375 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 68959 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 81794 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 116491 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 138755 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 140474 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 252491 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
5 м/с
36 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 49742 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 34677 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 51687 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 40959 перегляди
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 26700 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 20813 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 252508 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 368682 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 383178 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 298072 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 8767 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 8867 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 64011 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 80354 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 91443 перегляди
Актуальне
Грузії можуть не підтвердити статус кандидата в члени ЄС, якщо уряд не відкличе законопроєкт "про іноагентів" - Foreign Policy

Грузії можуть не підтвердити статус кандидата в члени ЄС, якщо уряд не відкличе законопроєкт "про іноагентів" - Foreign Policy

Київ • УНН

 • 18570 перегляди

Грузія ризикує втратити свій статус кандидата в ЄС, якщо ухвалить спірний закон про "іноземних агентів", який суперечить цінностям і законам ЄС, необхідним для членства.

ЄС готовий поставити на карту статус кандидата Грузії у відповідь на закон про "іноземних агентів". Про це УНН пише з посиланням на Foreign Policy.

Деталі

В Європейському Союзі виступають проти прийняття у Грузії, яка з минулого року є країною-кандидатом в члени ЄС, закону "про іноагентів". Заявляється, ЄС не може прийняти законопроєкт у нинішньому вигляді, оскільки він суперечить основним цінностям і законам блоку, яких Грузія повинна дотримуватися, щоб стати його членом.

Ухвалення цього закону негативно впливає на прогрес Грузії на шляху до ЄС. Вибір подальшого шляху - в руках Грузії. Ми закликаємо грузинську владу відкликати закон, підтвердити свою прихильність шляху до ЄС і просунути необхідні реформи, викладені в 9 кроках

- заявляв Жозеп Боррель, керівник зовнішньополітичної служби ЄС.

Боррель додав, що ЄС підтримує грузинський народ і його вибір на користь демократії та європейського майбутнього Грузії.

Деякі країни ЄС виступають за санкції щодо Грузії через закон про "іноземних агентів" - ЗМІ22.05.24, 11:00 • 20840 переглядiв

Високопоставлений чиновник ЄС, який побажав залишитися неназваним, сказав Foreign Policy, що найбільш вірогідний сценарій полягає в тому, що в жовтні, якщо законопроєкт не буде відкликаний, Європейська комісія повідомить грузинському уряду, що вона не підтвердить статус кандидата на вступ до ЄС, коли випустить свій щорічний звіт про країни, які беруть участь у процесі вступу.

Наприкінці травня міністри закордонних справ ЄС зустрінуться і, ймовірно, обговорять потенційну реакцію блоку на схвалення законопроекту.

Додамо

Законопроєкт про "іноземних агентів", який нагадує російський закон, запроваджений росією у 2012 році для боротьби з критиками Кремля, вимагатиме від усіх організацій, які отримують понад 20% свого фінансування з інших країн, зареєструватися в Міністерстві юстиції Грузії як агенти іноземного впливу.

Уряд Грузії виступив на захист законопроекту, стверджуючи, що він необхідний для підвищення прозорості, захисту від "псевдоліберальних цінностей", що просуваються іноземцями, і захисту суверенітету країни. Президент Грузії Саломе Зурабішвілі 19 травня оголосила, що наклала вето. Але її рішення може бути скасоване шляхом повторного голосування в парламенті.

Венеціанська комісія висловлюється на користь скасування закону про "іноагентів" в Грузії22.05.24, 14:11 • 16263 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,823.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,859.09