Венеціанська комісія висловлюється на користь скасування закону про "іноагентів" в Грузії
Київ • УНН
Венеціанська комісія, вищий орган конституційного права Ради Європи, прийшла до висновку, що Грузинський законопроект "про агентів іноземного впливу" повинен бути скасований, оскільки в ньому є фундаментальні недоліки, які можуть придушувати свободу вираження думок.
Законопроект про" іноземних агентів " може бути використаний для того, щоб змусити замовкнути критичні голоси, - його необхідно скасувати. Про це заявив вищий орган конституційного права Ради Європи, Венеціанська комісія, передає УНН з посиланням на Euractiv.
Деталі
У вівторок, 21 травня, Вищий орган конституційного права Європи, Венеціанська комісія прийняла висновок про те, що законопроект "про агентів іноземного впливу" важливо скасувати, оскільки закон здатний придушувати критичні голоси громадян Грузії.
У своєму терміновому ув'язненні Венеціанська комісія - юридичний консультативний орган Ради Європи - заявила, що законопроект має "фундаментальні недоліки", які можуть перешкодити "свободі об'єднань і вираження думок, праву на приватне життя, праву на участь у громадських справах, а також забороні дискримінації".
Згідно зі звітом Венеціанської комісії, формулювання закону занадто "широкі і розпливчасті", а вимоги до фінансової звітності непрактичні і можуть бути використані для "нав'язування тривалих, виснажливих і дорогих перевірок".
Є побоювання, що уряд на чолі з "грузинською мрією" буде використовувати закон об "іноагентах" для репресій проти опонентів уряду, особливо перед парламентськими виборами в жовтні, вважають критики.
Довідка
Президент Грузії наклав вето на законопроект, але у правлячої партії "Грузинська мрія" (ГД) достатньо законодавців у парламенті, щоб подолати її вето на фінальному голосуванні, яке очікується наступного тижня. Раніше Брюссель закликав уряд Грузії відкликати закон, - в ЄС визнали, що закон про "іноагентів" несумісний із заявкою Грузії на членство в ЄС.
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