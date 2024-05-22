Венецианская комиссия высказывается в пользу отмена закона об "иноагентах" в Грузии

Законопроект об "иностранных агентах" может быть использован для того, чтобы заставить замолчать критические голоса, - его необходимо отменить. Об этом заявил высший орган конституционного права Совета Европы, Венецианская комиссия, передает УНН со ссылкой на Euractiv.

Во вторник, 21 мая, высший орган конституционного права Европы, Венецианская комиссия приняла вывод о том, что законопроект "об агентах иностранного влияния" важно отменить, поскольку закон способен подавлять критические голоса граждан Грузии.

В своем срочном заключении Венецианская комиссия - юридический консультативный орган Совета Европы - заявила, что законопроект имеет "фундаментальные недостатки", которые могут помешать "свободе объединений и выражения мнений, праву на частную жизнь, праву на участие в общественных делах, а также запрету дискриминации".

Согласно отчету Венецианской комиссии, формулировки закона слишком "широки и расплывчаты", а требования к финансовой отчетности непрактичны и могут быть использованы для "навязывания длительных, изнурительных и дорогостоящих проверок".

Есть опасения, что правительство во главе с "грузинской мечтой" будет использовать закон об "иноагентах" для репрессий против оппонентов правительства, особенно перед парламентскими выборами в октябре, считают критики.

Справка

Президент Грузии наложил вето на законопроект, но у правящей партии "Грузинская мечта" (ГД) достаточно законодателей в парламенте, чтобы преодолеть ее вето на финальном голосовании, которое ожидается на следующей неделе. Ранее Брюссель призвал правительство Грузии отозвать закон, - в ЕС признали, что закон об "иноагентах" несовместим с заявкой Грузии на членство в ЕС.

Грузия не может быть одной ногой в москве, если хочет вступить в ЕС - глава МИД Литвы