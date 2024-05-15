Грузия не может быть одной ногой в москве, если хочет вступить в ЕС - глава МИД Литвы

Если Грузия хочет оставаться на пути в Евросоюз, она не может стоять одной ногой в москве. Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, передает УНН со ссылкой на Грузия Online.

На вопрос Первого канала Грузии, есть ли шанс, что во время вето закон будет изменен таким образом, чтобы он стал приемлемым для всех сторон, министр иностранных дел Литвы ответил: "Очень важно говорить о том, для чего нужен этот закон, и именно об этом я говорил в своем заявлении, которое сделал. Если вы планируете принять закон, направленный против неправительственных организаций, выступающих против правительства, и вам не нравится то, что они говорят, вы можете изменить его по своему усмотрению, но если это главная цель, то это будет недемократический закон".

Президент Грузии уверяет, что ветирует закон об иноагентах

По его словам, нельзя изменить то, что в корне сломано.

"У всех нас есть законы, регулирующие налоги, денежные переводы и тому подобное. Но мы не имеем закона против тех, кто говорит против нас. Невозможно достичь консенсуса, если одна сторона хочет демократической Грузии, а другая - чего-то другого. Здесь компромисс невозможен. Таким образом мы говорим, что если Грузия хочет оставаться на пути Евросоюза, то нельзя стоять одной ногой в москве", - заявил Ландсбергис.

Напомним

14 мая в Грузии приняли противоречивый закон об "иностранных агентах" на фоне протестов, что вызвало критику Запада за подрыв демократии.