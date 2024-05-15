Грузия не может быть одной ногой в москве, если хочет вступить в ЕС - глава МИД Литвы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
  •  112947 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
  •  121613 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
  •  132192 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  156217 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
14 мая 2024, 06:52  •  138503 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  157475 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  153165 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  131355 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  175880 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210829 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

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11 мая 2024, 08:40  •  357480 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  398629 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  397143 просмотра

Грузия не может быть одной ногой в москве, если хочет вступить в ЕС - глава МИД Литвы

Если Грузия хочет остаться на пути в Европейский Союз, она не может быть одной ногой в москве, считает министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис.

Новости Мира •   •  6705 просмотра
Грузия не может быть одной ногой в москве, если хочет вступить в ЕС - глава МИД Литвы

Сейм Польши одобрил поправки к закону о помощи украинским беженцам

Польский Сейм продлил легальное пребывание украинских беженцев до 30 сентября 2025 года, а также одобрил поправки, предусматривающие дальнейшую помощь и доступ к услугам.

Общество •   •  9137 просмотра
Сейм Польши одобрил поправки к закону о помощи украинским беженцам

Президент Грузии уверяет, что ветирует закон об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на противоречивый закон об "иностранных агентах", заявив, что он не соответствует европейским ценностям и препятствует евроинтеграционным стремлениям Грузии, на фоне критики Запада из-за того, что принятие закона подрывает демократию.

Новости Мира •   •  9204 просмотра
Президент Грузии уверяет, что ветирует закон об иноагентах

Покушение на премьера Словакии: чиновники уверяют, что Фицо все еще оперируют

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был серьезно ранен в результате стрельбы, его жизнь остается под угрозой после более чем 3,5 часов операции, а меры безопасности для чиновников и СМИ были усилены.

Новости Мира •   •  10196 просмотра
Покушение на премьера Словакии: чиновники уверяют, что Фицо все еще оперируют

В Укрэнерго уточнили, когда ожидать графики отключений света в Киеве и еще нескольких регионах

Завтра стабилизационные отключения возможны в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях с 00:00 до 09:00 и с 16:00 до 00:00.

Общество •   •  11407 просмотра
В Укрэнерго уточнили, когда ожидать графики отключений света в Киеве и еще нескольких регионах

В городе осталось почти 700 человек: глава Донецкой ОГА рассказал о ситуации в Часовом Яру

В общине остался 671 человек, преимущественно пожилые люди, которым трудно покинуть свои дома, а эвакуация и доставка гуманитарной помощи и медицинской помощи затруднены постоянными обстрелами со стороны россиян, которые используют беспилотники для атак на гражданское население.

Война •   •  11161 просмотра
В городе осталось почти 700 человек: глава Донецкой ОГА рассказал о ситуации в Часовом Яру

Взрыв на Полтавщине: в воздушном пространстве зафиксировали две российские ракеты

Во время воздушной тревоги в воздушном пространстве Полтавской области было зафиксировано две российские ракеты, осколки которых упали на частное домохозяйство в Миргородском районе, не причинив вреда.

Война •   •  20433 просмотра
Взрыв на Полтавщине: в воздушном пространстве зафиксировали две российские ракеты

NASA планируют построить железнодорожные пути на Луне

Проект NASA Flexible Levitation on Track (FLOAT), целью которого является создание первой лунной рельсовой системы с использованием магнитных роботов для транспортировки грузов на Луне с минимальным износом от пыли, перешел ко второму этапу программы Innovative Advanced Concepts (NIAC).

Новости Мира •   •  18069 просмотра
NASA планируют построить железнодорожные пути на Луне

Взрывы слышали в Херсоне - СМИ

В Херсоне прогремели взрывы. Местные и областные власти информацию о взрывах пока не комментировали.

Война •   •  19503 просмотра
Взрывы слышали в Херсоне - СМИ

"Шахтер" завоевал Кубок Украины по футболу

Донецкий "Шахтер" переиграл полтавскую "Ворсклу" в битве за Кубок Украины 2023/24.

спорт •   •  17146 просмотра
"Шахтер" завоевал Кубок Украины по футболу