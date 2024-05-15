Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
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После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
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И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
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Президент Грузии уверяет, что ветирует закон об иноагентах
Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на противоречивый закон об "иностранных агентах", заявив, что он не соответствует европейским ценностям и препятствует евроинтеграционным стремлениям Грузии, на фоне критики Запада из-за того, что принятие закона подрывает демократию.
Покушение на премьера Словакии: чиновники уверяют, что Фицо все еще оперируют
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был серьезно ранен в результате стрельбы, его жизнь остается под угрозой после более чем 3,5 часов операции, а меры безопасности для чиновников и СМИ были усилены.
В Укрэнерго уточнили, когда ожидать графики отключений света в Киеве и еще нескольких регионах
Завтра стабилизационные отключения возможны в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях с 00:00 до 09:00 и с 16:00 до 00:00.
В городе осталось почти 700 человек: глава Донецкой ОГА рассказал о ситуации в Часовом Яру
В общине остался 671 человек, преимущественно пожилые люди, которым трудно покинуть свои дома, а эвакуация и доставка гуманитарной помощи и медицинской помощи затруднены постоянными обстрелами со стороны россиян, которые используют беспилотники для атак на гражданское население.
Взрыв на Полтавщине: в воздушном пространстве зафиксировали две российские ракеты
Во время воздушной тревоги в воздушном пространстве Полтавской области было зафиксировано две российские ракеты, осколки которых упали на частное домохозяйство в Миргородском районе, не причинив вреда.
NASA планируют построить железнодорожные пути на Луне
Проект NASA Flexible Levitation on Track (FLOAT), целью которого является создание первой лунной рельсовой системы с использованием магнитных роботов для транспортировки грузов на Луне с минимальным износом от пыли, перешел ко второму этапу программы Innovative Advanced Concepts (NIAC).
Взрывы слышали в Херсоне - СМИ
В Херсоне прогремели взрывы. Местные и областные власти информацию о взрывах пока не комментировали.
"Шахтер" завоевал Кубок Украины по футболу
Донецкий "Шахтер" переиграл полтавскую "Ворсклу" в битве за Кубок Украины 2023/24.
Премьера Словакии Фицо успешно прооперировали - СМИ
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перенес успешную операцию и находится в стабильном состоянии после ранения в результате перестрелки.
В Украине двух граждан Турции приговорили к 11 годам за контрабанду 190 кг героина
Двое граждан Турции приговорены к 11 годам лишения свободы за контрабанду более 190 кг героина из Ирана в Украину и организацию масштабной схемы наркотрафика.