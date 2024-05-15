Президент Грузии уверяет, что ветирует закон об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью DW заверила, что ветирует закон об "иноагентах", передает УНН.

"Мы не хотим этого закона. Он не соответствует европейским ценностям и не приближает страну к Евросоюзу", - подчеркнула Зурабишвили.

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Президент Грузии подчеркивает важность того, чтобы страна продолжила свой путь в Европу.

"У нас выборы через пять месяцев. И во время этих выборов народ должен высказаться, подтвердить, что мы хотим Европу. Это лучший путь отбросить законы, которые не соответствуют европейскому пути, и вернуть нас на курс переговоров и принятия в ЕС", - добавила она.

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Напомним

14 мая в Грузии приняли противоречивый закон об "иностранных агентах" на фоне протестов, что вызвало критику Запада за подрыв демократии.