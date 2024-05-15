Боррель: закон об "иноагентах" негативно влияет на прогресс Грузии на пути в ЕС

Принятие в Грузии закона о "прозрачности иностранного влияния" негативно влияет на прогресс страны на пути в Европейский Союз, грузинские власти должны отозвать закон, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, передает УНН.

ЕС поддерживает грузинский народ и его выбор в пользу демократии и европейского будущего Грузии. Запугивание, угрозы и физические нападения на представителей гражданского общества, политических лидеров и журналистов, а также на членов их семей являются неприемлемыми. Мы призываем грузинские власти расследовать эти задокументированные акты - заявил Боррель.

Дипломат напомнил, что Евросовет предоставил Грузии статус страны-кандидата при условии, что будут предприняты соответствующие 9 шагов, изложенных в рекомендации Еврокомиссии от 8 ноября 2023 года. они предусматривают защиту прав человека и обеспечение свободы деятельности гражданского общества и СМИ. В них также говорится о необходимости борьбы с дезинформацией.

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Как указал Боррель, грузинский парламент принял закон "О прозрачности иностранного влияния" несмотря на многочисленные протесты и недвусмысленные призывы международного сообщества.

Содержание закона не соответствуют основным нормам и ценностям ЕС, говорится в заявлении.

Принятие этого закона негативно влияет на прогресс Грузии на пути к ЕС. Выбор дальнейшего пути находится в руках Грузии. Мы призываем грузинские власти отозвать закон, подтвердить свою приверженность пути вступления в ЕС и провести необходимые реформы, описанные в 9 шагах - заявил Боррель.

Напомним

14 мая в Грузии приняли противоречивый закон об "иностранных агентах" на фоне протестов, что вызвало критику Запада за подрыв демократии.