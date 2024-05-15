Боррель: закон про "іноагентів" негативно впливає на прогрес Грузії на шляху до ЄС
Київ • УНН
Ухвалення Грузією суперечливого закону про "іноземних агентів" негативно впливає на її прогрес на шляху до вступу в ЄС, і влада повинна відкликати цей закон і здійснити необхідні реформи, викладені в 9 кроках ЄС.
Ухвалення в Грузії закону про "прозорість іноземного впливу" негативно впливає на прогрес країни на шляху до Європейського Союзу, грузинська влада повинна відкликати закон, йдеться у заяві голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля, передає УНН.
ЄС підтримує грузинський народ і його вибір на користь демократії та європейського майбутнього Грузії. Залякування, погрози та фізичні напади на представників громадянського суспільства, політичних лідерів і журналістів, а також на членів їхніх сімей є неприйнятними. Ми закликаємо грузинську владу розслідувати ці задокументовані акти
Дипломат нагадав, що Єврорада надала Грузії статус країни-кандидата за умови, що буде зроблено відповідні 9 кроків, викладених у рекомендації Єврокомісії від 8 листопада 2023 року. вони передбачають захист прав людини та забезпечення свободи діяльності громадянського суспільства і ЗМІ. У них також йдеться про необхідність боротьби з дезінформацією.
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Як вказав Боррель, грузинський парламент ухвал закон "Про прозорість іноземного впливу" незважаючи на численні протести і недвозначні заклики міжнародного співтовариства.
Зміст закону не відповідають основним нормам і цінностям ЄС, йдеться у заяві.
Ухвалення цього закону негативно впливає на прогрес Грузії на шляху до ЄС. Вибір подальшого шляху перебуває в руках Грузії. Ми закликаємо грузинську владу відкликати закон, підтвердити свою прихильність шляху вступу до ЄС і провести необхідні реформи, описані в 9 кроках
Нагадаємо
14 травня у Грузії ухвалили суперечливий закон про "іноземних агентів" на тлі протестів, що викликало критику Заходу за підрив демократії.