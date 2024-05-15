НАТО призывает власти Грузии вернуться к европейскому курсу

Принятие парламентом Грузии закона о так называемых "иностранных агентах" является шагом в неправильном направлении и отдаляет страну от европейской и евроатлантической интеграции. Об этом заявила пресс-секретарь НАТО Фара Дахлалла в соцсети Х, пишет УНН.

Решение грузинских властей принять закон о так называемых "иностранных агентах" является шагом в неправильном направлении и отдаляет Грузию от европейской и евроатлантической интеграции, - написала Дахлалла.

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Она также добавила, что Североатлантический Альянс призывает власти Грузии изменить курс, и уважать право на мирный протест.

Напомним

14 мая в Грузии приняли противоречивый закон об "иностранных агентах" на фоне протестов, что вызвало критику Запада за подрыв демократии.

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