Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
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Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
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И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
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НАТО призывает власти Грузии вернуться к европейскому курсу
Саммит мира: дипломаты сосредоточились на узких целях, чтобы обеспечить участие стран Глобального Юга
Дистрибьютор "отмыл" более одного миллиарда гривен на незаконной торговле табачными изделиями - конфискат исследовали специалисты КНИИСЭ
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности
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Президент Грузии переговорила с Зеленским: заявила о европейском будущем на фоне принятия в Грузии закона об "иноагентах" несмотря на протесты
Пограничники остановили штурм украинских позиций под Бахмутом
Об эвакуации людей из Харькова речь не идет - мэр
Зеленский провел селектор: заслушал отчет о Харьковской области, откладывает международные мероприятия
Утренним ударом рф повредило многоэтажку в Херсоне
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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы
НАТО призывает власти Грузии вернуться к европейскому курсу
НАТО раскритиковало принятие Грузией противоречивого закона об "иностранных агентах" как шаг в сторону от европейской и евроатлантической интеграции.
Саммит мира: дипломаты сосредоточились на узких целях, чтобы обеспечить участие стран Глобального Юга
Дипломаты пытаются обеспечить участие стран Глобального Юга в Саммите мира для Украины, сосредоточившись на узком круге целей. Более 160 стран приглашены на Саммит, который состоится 15-16 июня.
Дистрибьютор "отмыл" более одного миллиарда гривен на незаконной торговле табачными изделиями - конфискат исследовали специалисты КНИИСЭ
Дистрибьютор "отмыл" 1,3 млрд грн на незаконной торговле табачными изделиями и не уплатил 300 млн грн налогов в государственный бюджет.
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности
После объявления подозрения общество уже воспринимает человека как преступника. Но что делать, когда предоставленные следствием доказательства вызывают сомнения у суда?
Николаев: в результате удара рф известно о трех пострадавших
Три человека получили ранения средней степени тяжести в результате вражеского обстрела после взрывов, которые были слышны в Николаеве сегодня.
Президент Грузии переговорила с Зеленским: заявила о европейском будущем на фоне принятия в Грузии закона об "иноагентах" несмотря на протесты
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила благодарность Президенту Украины Владимиру Зеленскому за солидарность и поддержку, подтвердив их общее европейское будущее на фоне принятия Грузией противоречивого закона об иностранных агентах на фоне протестов.
Пограничники остановили штурм украинских позиций под Бахмутом
российское наступление на Бахмутском направлении было остановлено украинскими пограничниками, которые уничтожили российские танки, бронетехнику и пехоту при попытке штурма их позиций.
Об эвакуации людей из Харькова речь не идет - мэр
Харьковский городской голова Игорь Терехов заявил, что вопрос об эвакуации гражданского населения из города не стоит, поскольку Харьков принимает людей, которые спасаются от активных боевых действий, разместив более 6 000 переселенцев в общежитиях.
Зеленский провел селектор: заслушал отчет о Харьковской области, откладывает международные мероприятия
Президент Зеленский провел селекторное совещание, на котором обсудил ситуацию в Харьковской области, развертывание дополнительных сил и разведданные о передвижениях противника, а также перенос международных мероприятий в связи с ситуацией.
Утренним ударом рф повредило многоэтажку в Херсоне
Сегодня утром российский обстрел повредил многоэтажку в Херсоне: попал в крышу и лифтовое помещение, но никто из жильцов не пострадал.