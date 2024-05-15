Грузія не може бути однією ногою в москві, якщо хоче вступити до ЄС - глава МЗС Литви

Якщо Грузія хоче залишатися на шляху до Євросоюзу, вона не може стояти однією ногою в москві. Про це заявив на прес-конференції міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, передає УНН із посиланням на Грузія Online.

На запитання Першого каналу Грузії, чи є шанс, що під час вето закон буде змінено таким чином, щоб він став прийнятним для всіх сторін, міністр закордонних справ Литви відповів: "Дуже важливо говорити про те, для чого потрібен цей закон, і саме про це я говорив у своїй заяві, яку зробив. Якщо ви плануєте прийняти закон, спрямований проти неурядових організацій, які виступають проти уряду, і вам не подобається те, що вони говорять, ви можете змінити його на власний розсуд, але якщо це головна мета, то це буде недемократичний закон".

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За його словами, не можна змінити те, що докорінно зламано.

"У всіх нас є закони, що регулюють податки, грошові перекази тощо. Але ми не маємо закону проти тих, хто говорить проти нас. Неможливо досягти консенсусу, якщо одна сторона хоче демократичної Грузії, а інша – чогось іншого. Тут компроміс неможливий. Таким чином ми говоримо, що якщо Грузія хоче залишатися на шляху Євросоюзу, то не можна стояти однією ногою в москві", - заявив Ландсбергіс.

Нагадаємо

14 травня у Грузії ухвалили суперечливий закон про "іноземних агентів" на тлі протестів, що викликало критику Заходу за підрив демократії.