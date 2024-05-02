"Грузия находится на распутье", - фон дер Ляйен о протестах в Тбилиси

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обеспокоена событиями, происходящими на улицах Тбилиси (Грузия). Об этом она написала она в соцсети Х, передает УНН.

Детали

"Я с большой тревогой слежу за ситуацией в Грузии. Грузия находится на распутье", - написала она в соцсети Х.

Фон дер Ляйен осуждает насилие на улицах города. По ее словам, грузинский народ желает для своей страны европейского будущего.

"Она (Грузия - ИФ-У) должна придерживаться курса на пути в Европу", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

Как сообщалось, полиция в Тбилиси в среду вечером применила водометы и перцовый спрей для пресечения попыток демонстрантов взломать ворота во двор здания парламента Грузии.

Ранее группа участников акции протеста попыталась взломать ворота парламента, демонстранты стали бросать бутылки и другие тяжелые предметы во двор парламента, где находились полицейские.

Протесты в Грузии: перцовый спрей, водометы, резиновые пули и пожары - что происходит внутри и возле здания Парламента