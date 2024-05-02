"Грузія перебуває на роздоріжжі", – фон дер Ляйєн про протести у Тбілісі
Київ • УНН
Грузія переживає переломний момент: у Тбілісі спалахують протести, поліція застосовує водомети і перцевий балончик проти демонстрантів, які намагаються прорватися до воріт парламенту, що викликає занепокоєння президента Єврокомісії фон дер Ляєн щодо європейського шляху Грузії.
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн стурбована подіями, що відбуваються на вулицях Тбілісі (Грузія). Про це вона написала вона у соцмережі Х, передає УНН.
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"Я з великою тривогою стежу за ситуацією в Грузії. Грузія перебуває на роздоріжжі", - написала вона у соцмережі Х.
Фон дер Ляйєн засуджує насильство на вулицях міста. За її словами, грузинський народ бажає для своєї країни європейського майбутнього.
"Вона (Грузія – ІФ-У) має дотримуватися курсу на шляху до Європи", - наголосила голова Єврокомісії.
Як повідомлялося, поліція в Тбілісі в середу ввечері застосувала водомети та перцевий спрей для припинення спроб демонстрантів зламати ворота у двір будівлі парламенту Грузії.
Раніше група учасників акції протесту спробувала зламати ворота парламенту, демонстранти стали кидати пляшки та інші важкі предмети у двір парламенту, де знаходилися поліцейські.
Протести у Грузії: перцевий спрей, водомети, гумові кулі та пожежі - що відбуваються всередині та біля будівлі Парламенту02.05.24, 00:18 • 30865 переглядiв