Протести у Грузії: перцевий спрей, водомети, гумові кулі та пожежі - що відбуваються всередині та біля будівлі Парламенту

Поліція Грузії застосувала перцевий спрей і світлошумові гранати ввечері в середу, щоб розігнати демонстрантів біля парламенту, які виступають проти закону про "іноземних агентів". У в партії "Гірчі – більше свободи" заявили, що силовики поцілили ще й гумовою кулею в одного лідера партії – Цотне Коберідзе. Про це пише УНН із посиланням на грузинські медіа.

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Поліція втрутилася в натовп протестувальників, приблизно 40 000 осіб, який зібрався в столиці після того, як парламент ухвалив скандальний закон "про іноагентів" у другому читанні.

Відомо, що поліція застосувала проти протестуючих перцевий спрей та пустила в хід водомет. Спрей розпорошили в тому числі на проспекті Руставелі.

Протестувальники таокж перекрили дорогу біля Будинку Юстиції. Вони дійшли від парламенту до Будинку Юстиції та перекрила там дорогу.

Крім того на вулиці 9 квітня підпалили барикади. До мітингарів звернулась Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі. Вона виступила з надзвичайним зверненням, аби припинити масові заворушення.

Відійдіть від дверей парламенту, зараз усередині нічого не відбувається... Ці двері нічого не вирішать, крім застосування газу та насильства, яке нам не потрібно провокувати.. — звернулась до людей Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

За даними ЗМІ, силовики, як і напередодні застосували проти мітингувальників гумові кулі. Про стрілянину гумовими кулями повідомила партія "Гірчі – більше свободи". На відео – один із лідерів партії Цотне Коберідзе. Йому кулі потрапили в руку та живіт. Зазначається, що до пострілів, МВС заявило, що всі силовики залишили територію довкола будівлі парламенту.

В той же час МВС Грузії заперечує застосування гумових куль для розгону мітингу біля парламенту. Таку заяву перед журналістами зробив на екстреному брифінгу заступник міністра внутрішніх справ Олександр Дарахвелідзе.

Для відбиття атаки на будівлю парламенту поліція використовує встановлені законом спеціальні засоби — водомети, сльозогінний газ та перцеві балончики. Співробітники МВС, незважаючи на повну правову підставу, гумові кулі не застосовували. - сказав Дарахвелідзе.

Втім Поліція підтвердила застосування сили проти протестувальників. Однак, за словами влади, перцевий спрей та водомети застосували тому, що "після того, як силовики залишили територію навколо парламенту, учасники мітингу виявили агресивність і спробували пошкодити залізні двері входу до законодавчого органу".

Більше того у будівлі Парламенту Грузії оголосили "Червоний рівень небезпеки".

"Червоний рівень небезпеки" запроваджено з 23:00 1 травня. У будівлі можуть перебувати лише особи, чия присутність вкрай потрібна, цей список затверджує голова апарату парламенту. … "Червоний рівень небезпеки" введений "у зв'язку з нападом на будівлю парламенту Грузії, який становить небезпеку для життя і здоров'я людей, які там знаходяться" – йдеться в повідомленні на сайті Парламенту Грузії.

Попри такі заяви влади люди розходитись не збираються, й продовжують свій мирний протест біля будівлі Парламенту.

Нагадаємо

Раніше УНН із посиланням на "Новини Грузія" писав, що Парламент Грузії проголосував за закон "Про прозорість іноземного впливу" у другому читанні.

За даними ЗМІ, 83 депутати проголосували "за", 23 - "проти".