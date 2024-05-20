Парламент Грузії наступного сесійного тижня подолає вето президента на скандальний "російський закон" - спікер
Київ • УНН
Парламент Грузії планує подолати вето президента на суперечливий "російський закон" протягом наступного сесійного тижня.
Парламент Грузії наступного сесійного тижня планує подолати вето президентки Саломе Зурабішвілі на закон "Про прозорість іноземного впливу", який ще називають "російським законом". Про це заявив голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі у розмові з журналістами, передає "Грузия Online", пише УНН.
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На думку Папуашвілі, вето президента, в якому йдеться про те, що закон діє протягом лише одного дня після його залучення, є "глумом".
Сьогодні за допомогою бюро (вето) буде передано Комітету з юридичних питань, який його розгляне, а потім зрозуміло (воно буде подолано) наступного сесійного тижня,
Нагадаємо
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі наклала вето на суперечливий "закон про іноземних агентів", назвавши його перешкодою на європейському шляху Грузії і таким, що суперечить Конституції та європейським стандартам.
Голови комітетів закордонних справ країн світу засудили ухвалений у Грузії закон про "іноагентів"17.05.24, 12:44 • 25438 переглядiв