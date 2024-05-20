Парламент Грузии на следующей сессионной неделе преодолеет вето президента на скандальный "российский закон" - спикер

Парламент Грузии на следующей сессионной неделе планирует преодолеть вето президента Саломе Зурабишвили на закон "О прозрачности иностранного влияния", который еще называют "российским законом". Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в разговоре с журналистами, передает "Грузия Online", пишет УНН.

Детали

По мнению Папуашвили, вето президента, в котором говорится о том, что закон действует в течение лишь одного дня после его привлечения, является "насмешкой".

Сегодня с помощью бюро (вето) будет передано Комитету по юридическим вопросам, который его рассмотрит, а потом понятно (оно будет преодолено) на следующей сессионной неделе, - сказал Шалва Папуашвили.

Напомним

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на противоречивый "закон об иностранных агентах", назвав его препятствием на европейском пути Грузии и противоречащим Конституции и европейским стандартам.

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