Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
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Парламент Грузии на следующей сессионной неделе преодолеет вето президента на скандальный "российский закон" - спикер
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Атака НПЗ рф спецслужбами Украины: подтверждено повреждение на заводе в краснодарском крае
В приложении "Резерв+" обновили свои данные около 260 тысяч украинцев - Минобороны
На Запорожье спасатели попали под повторную атаку врага
В Кропивницком сообщили о слышимых звуках взрывов
В столице на Оболони открыли движение по новому путепроводу - Кличко
Франциск заявил, что суррогатное материнство превращается в бизнес и рассказал, как относится к усыновлению
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Силы обороны за сутки поразили 4 четыре пункта управления и ЗРК оккупантов
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Парламент Грузии на следующей сессионной неделе преодолеет вето президента на скандальный "российский закон" - спикер
Парламент Грузии планирует преодолеть вето президента на противоречивый "российский закон" в течение следующей сессионной недели.
Взрывы были в Кропивницком районе, жертв и разрушений не фиксировали - ОВА
Жертв и разрушений в результате взрывов в Кропивницком районе нет, ситуация контролируемая.
Атака НПЗ рф спецслужбами Украины: подтверждено повреждение на заводе в краснодарском крае
Атака украинских спецслужб с беспилотника повредила по меньшей мере одну установку на российском нефтеперерабатывающем заводе в краснодарском крае рф.
В приложении "Резерв+" обновили свои данные около 260 тысяч украинцев - Минобороны
Около 260 000 украинцев зарегистрировались в приложении "Резерв+", и значительно больше людей обновили свои данные через это приложение, чем через рекрутинговые центры.
На Запорожье спасатели попали под повторную атаку врага
Во время тушения пожара, вызванного российскими обстрелами в Новоандреевке Запорожской области, спасатели неоднократно попадали под вражеские обстрелы, а один пожарный получил ранения в результате сброшенного на них боеприпаса с беспилотника.
В Кропивницком сообщили о слышимых звуках взрывов
В Кропивницком, Украина, прогремели взрывы после того, как ВС ВС Украины предупредили об угрозе ракет с юго-востока.
В столице на Оболони открыли движение по новому путепроводу - Кличко
Новый 125-метровый путепровод по улице Полярной через улицу Богатырскую в Оболонском районе Киева открыт для движения транспорта, а к осени планируется завершить дополнительные работы на участке, в частности обустройство велодорожек, остановок общественного транспорта и благоустройство территории.
Франциск заявил, что суррогатное материнство превращается в бизнес и рассказал, как относится к усыновлению
Папа Франциск осудил суррогатное материнство, которое иногда, по его словам, превращается в бизнес. Также он подчеркнул необходимость медицинского и морального консультирования в случаях усыновления.
Союзники по G7 настроены относительно плана США по замороженным российским активам для Украины - FT
Союзники по G7 настроены относительно плана США по замороженным российским активам для Украины еще до потенциального президентства Трампа, указывает FT.
Силы обороны за сутки поразили 4 четыре пункта управления и ЗРК оккупантов
За минувшие сутки украинские войска поразили два района сосредоточения личного состава российских оккупантов, четыре пункта управления, три артсистемы и зенитно-ракетный комплекс врага.